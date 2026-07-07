- Gilinski va por más con Yupi: nuevos productos y una inversión millonaria para conquistar el mercado de snacks

El gerente Felipe Reyes lidera la estrategia con nuevos productos como las papas rizadas con su edición especial del Mindo

Felipe Reyes tiene una misión clara: convertir a Papas Rizadas en uno de los mayores éxitos comerciales de Yupi. Como gerente de marketing, lidera una estrategia que combina innovación, entretenimiento, promociones e inversión industrial para fortalecer la posición de la compañía entre las marcas de snacks más reconocidas del país.

La principal apuesta es el lanzamiento de las nuevas Papas Rizadas x Mindo, una edición limitada desarrollada junto al creador de contenido y actor caleño Mindo. El producto, bautizado como Papi-Q BBQ, ofrece sabor a costilla BBQ y busca conectar con un público joven que sigue de cerca las tendencias digitales.

El lanzamiento estuvo acompañado por la canción Mona Rizada, producida por Santiago Orrego Gallego, conocido como SOG, uno de los productores musicales más reconocidos del país y responsable de numerosos éxitos del reguetón. Con esta estrategia, Yupi busca que la campaña trascienda el producto y genere recordación entre los consumidores.

La ofensiva comercial, además, aprovecha la temporada futbolera con la campaña Fanáticos del Fútbol Yupi. Para participar, los consumidores deben comprar dos productos marcados con la promoción y registrar los empaques mediante WhatsApp o escaneando un código QR. La dinámica entrega recargas inmediatas a Nequi y permite acumular oportunidades para participar por premios en efectivo.

El principal competidor de Productos Yupi en el mercado colombiano de snacks y pasabocas es la multinacional PepsiCo, especialmente a través de su filial Frito Lay Crédito Yupi

El impulso comercial está respaldado por una importante inversión en capacidad productiva. La compañía modernizó su planta y su centro de distribución en Caloto (Cauca), con recursos superiores a siete millones de dólares destinados a infraestructura y logística. Con estas mejoras, Yupi espera ampliar su cobertura hasta cerca de 30.000 puntos de venta y fortalecer su portafolio de productos.

Además de Rizadas, Felipe Reyes tiene bajo su responsabilidad marcas como Golpe, Tosti y Palomit. El ejecutivo es egresado de la Universidad Icesi y lidera parte de la estrategia con la que la compañía busca consolidar su crecimiento en el competitivo mercado de pasabocas.

La historia de Yupi comenzó en Cali en 1978, cuando los hermanos Isaac y Lazar Gilinski lanzaron un pasabocas elaborado a base de maíz. El nombre surgió de la expresión de alegría de los niños y rápidamente ganó reconocimiento gracias a su sabor y a un precio accesible para los consumidores.

Ese posicionamiento le permitió competir en un mercado donde Cheetos, presente en Colombia desde la década de 1960 de la mano de PepsiCo, era visto como un producto de mayor precio. Con una propuesta más asequible, Yupi logró abrirse camino hasta convertirse en una de las marcas más reconocidas del país, un legado que hoy busca fortalecer con nuevas apuestas comerciales e industriales.

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