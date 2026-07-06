- La poderosa sociedad entre una inmobiliaria colombiana y el Marriott para crear apartamentos de lujo en Santa Marta

Grupo AR, presidida por Daniel Giraldo, prepara junto a la hotelera gringa un complejo al que le invertirán US $100 millones

Uno de los conglomerados inmobiliarios más importantes de Colombia, Grupo AR, prepara una de sus mayores inversiones en el sector turístico. De la mano de Marriott International, la compañía desarrollará en Santa Marta un proyecto de residencias de lujo cuya inversión rondará los US$100 millones.

La ciudad fue elegida por una característica que la diferencia del de las demás del Caribe colombiano: la posibilidad de combinar las playas con el entorno del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, donde en pocas horas se pasa del clima cálido a zonas más altas y, por lo tanto, más frías. Dicha combinación se ha convertido en uno de los principales atractivos para el turismo nacional e internacional.

Grupo AR nació hace más de cuatro décadas de la mano del matrimonio conformado por Eduardo Agudelo y Beatriz Restrepo. Aunque comenzó como una empresa enfocada en proyectos de construcción, con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en un conglomerado con presencia en diferentes líneas de negocio.

Actualmente, el grupo está integrado por AR Construcciones, AR Inmobiliaria, AR Hoteles, AR Administraciones y AR Fundación, consolidándose como uno de los actores más relevantes del sector inmobiliario nacional.

La expansión de la compañía estuvo marcada por la crisis hipotecaria de 1998. Tras el colapso del sistema UPAC y la difícil situación que enfrentó el sector constructor, la familia Agudelo Restrepo redefinió su estrategia empresarial y fortaleció su presencia en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), un mercado que ofrecía nuevas oportunidades de crecimiento.

La apuesta dio resultados. Entre sus desarrollos más representativos figuran las Torres del 20 de Julio, que al momento de su entrega se destacaron entre los proyectos de vivienda social de mayor altura en Bogotá. A ello se suma la construcción de cerca de 12.000 viviendas en municipios como Mosquera, Madrid y Zipaquirá.

Los fundadores ya no están al frente de la administración. Actualmente, la presidencia de Grupo AR está en cabeza de Daniel Giraldo Cáceres, mientras que Carlos Agudelo Restrepo preside la junta directiva.

Otro de los pilares del conglomerado es AR Hoteles. La compañía fue pionera al convertirse en la primera empresa colombiana en construir y operar un hotel de lujo propio. En 2010 inauguró su complejo hotelero en Ciudad Salitre, en Bogotá, que posteriormente pasó a operar bajo la marca internacional Radisson AR Bogotá Airport, fortaleciendo su presencia en la industria turística.

AR Hoteles, además de las habitaciones, ofrece cuenta con AR Centros de Convenciones, una de las infraestructuras más grandes de Bogotá para eventos sociales y corporativos

Foto Grupo AR

Ahora el grupo busca dar un nuevo paso con Santúa Autograph Collection Residences, un proyecto que desarrollará junto con Marriott International, compañía liderada por su presidente y director ejecutivo, Anthony Capuano.

La iniciativa marcará la llegada de las primeras residencias de la marca de lujo Autograph Collection a Colombia. El complejo combinará apartamentos de alto nivel con los servicios propios de un resort cinco estrellas. Las unidades tendrán áreas entre 116 y 230 metros cuadrados, estarán completamente dotadas y ofrecerán acceso a servicios como conserjería personalizada, servicio a la habitación, limpieza y administración profesional para quienes deseen rentar sus propiedades.

Con esta inversión, Grupo AR busca consolidar su presencia en el turismo de lujo y aprovechar el creciente atractivo de Santa Marta como uno de los principales destinos del Caribe colombiano.

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