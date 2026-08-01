- Gianni Infantino retira su plan para abrir los Mundiales a la inversión privada tras fuerte rechazo de las federaciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, retiró la propuesta que buscaba permitir la participación de inversión privada en las principales competiciones organizadas por el organismo, entre ellas las Copas del Mundo masculina y femenina. El dirigente suizo reconoció que el proyecto había generado divisiones entre las asociaciones miembro y afirmó que, en esas condiciones, la iniciativa "ya no sirve a los intereses" para los que fue concebida. Por ello, confirmó que la propuesta no seguirá adelante.

🚨#AHORA | GIANNI INFANTINO EXPLICÓ CÓMO CRECERÁN LOS INGRESOS EN CASO DE AVANZAR CON LA PROPUESTA DE FIFA FORWARD ENTERPRISE



🗣️”Es una decisión importante y está en sus manos”



🗣️”A cada federación miembro se le garantizarán 20 millones de dólares, luego 22, luego 24” pic.twitter.com/i8QT5gjDYX — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 30, 2026

El plan contemplaba la creación de una filial comercial denominada Fifa Forward Enterprise (FFE) para administrar los principales torneos de la FIFA y permitir la entrada de inversionistas externos con participaciones minoritarias y sin control. Como parte de la iniciativa, Infantino ofreció US$40 millones a las 211 asociaciones afiliadas si respaldaban el proyecto y fijó una fecha límite para que las federaciones aceptaran la propuesta con el fin de acceder a una suma inicial de recursos.

La iniciativa encontró una fuerte oposición internacional. Las 55 asociaciones de la UEFA aprobaron boicotear los Mundiales si el proyecto seguía adelante, mientras que la Concacaf informó que sus miembros rechazaban la propuesta y, según fuentes cercanas citadas por la BBC, gran parte de las asociaciones de la región habían perdido o estaban perdiendo la confianza en Infantino. Posteriormente, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) manifestó su solidaridad con ambas organizaciones, una postura que hacía prácticamente imposible que el presidente obtuviera los 106 votos necesarios para sacar adelante el plan.

La controversia también provocó fracturas dentro de la propia FIFA. El asesor principal de Infantino en estrategia y gobernanza global, Carlos Cordeiro, presentó su renuncia al considerar que la propuesta era "un mal negocio para el fútbol" y que podía hipotecar el futuro de este deporte. A su vez, el director de operaciones del organismo, Kevin Lamour, aseguró que la administración había sido engañada respecto al proyecto y calificó la iniciativa como "el proyecto de una sola persona", al tiempo que cuestionó el liderazgo del presidente por impulsar una medida que, según afirmó, dividió al organismo.

El retiro del proyecto llega en un momento clave para Infantino, quien buscará la reelección para un cuarto mandato durante el Congreso de la FIFA previsto para marzo en Marruecos. Aunque antes de esta controversia se esperaba que fuera reelegido sin oposición, la pérdida de respaldo de varias asociaciones abre interrogantes sobre su continuidad al frente del organismo. Incluso, la Conmebol solicitó información adicional sobre el alcance y los posibles efectos de la propuesta, mientras que las confederaciones de África (CAF) y Oceanía (OFC) anunciaron que discutirán el tema en agosto. Entretanto, Infantino aseguró que su propósito sigue siendo fortalecer a las asociaciones y trabajar por la unidad del fútbol mundial.

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