¿Entre las gatas y los gatos, cuáles son más protectores y posesivos con su dueño?

Estos animales se caracterizan a diferencia de los perros por tener personalidades muy marcadas y hacer lo que ellos quieran, son un poco más independientes y rebeldes. Pero eso no significa que no creen fuertes lazos con sus cuidadores e incluso crean que deben cuidarlos. Es por eso que muchos se preguntan cuales son más protectores ¿gatas o gatos? y la respuesta ya existe.

¿Gatas o gatos? Esta sería la respuesta

Según dijo el médico veterinario del Pet Food Institute, Carlos Cifuentes a El Espectador el instinto maternal de los gatos no necesariamente significa que tengan un comportamiento protector. Así que tanto machos como hembras pueden ser protectores. Y la realidad es que depende mucho de la socialización en sus primeros años y su genética.

Pues existen razas que están predispuestas a ser más protectoras, además si su entorno estuvo rodeado de estrés constante. Entre las que más desarrollan este instinto son los gatos siameses, los birmanos y los criollos.

Darse cuenta si su gato está teniendo este tipo de comportamientos es sencillo, lo primero que los delata es la territorialidad, cuando lo hacen incluyendo a su dueño como su territorio. Es decir, cuando alguien se acerca a su cuidador y le gruñes, maúllan o atacan, en su mente lo está protegiendo de entes externos.

