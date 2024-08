Una fractura le dañó un retiro glorioso a Rigoberto Urán; así se despidió de La Vuelta a España

.Publicidad.

Para Rigoberto Urán, La Vuelta a España 2024 sería la última gran competición en la que iba a participar antes del retiro. Como es sabido, el ciclista colombiano anunció hace algunos meses que, tras finalizar la temporada, iba a colgar la cicla y a dedicarse a sus negocios, por lo que la carrera ibérica sería su gran despedida. Aun así, ya pedaleando en ella, esa idea tuvo que quedar en el olvido, pues en la etapa 6 de la competición, Rigo sufrió un accidente que, lamentablemente, lo sacó de la prueba y, posiblemente, adelantó su jubilación del ciclismo.

Esperando hacer un buen papel en La Vuelta a España, Rigoberto Urán decidió no participar ni en el Tour de Francia ni en el Giro de Italia. Foto: rigobertouran

El accidente que alejó a Rigoberto Urán de La Vuelta a España

En el trayecto de Carrefour Sur. Jerez de la Frontera a Yunquera, una etapa que inició en terreno llano pero finalizó en montaña, Rigoberto Urán no pudo salir ileso y, faltando 19 kilómetros para llegar a la meta, sufrió una caída que, en primer momento, parecía no ser tan grave. Sin embargo, después de varios minutos, el ciclista no pudo continuar y, finalmente, tuvo que decirle adiós a la posibilidad de pelear la etapa y, además, de hacer un papel importante en la presente edición de La Vuelta a España, pues Rigo decidió retirarse de la competición.

En cuanto a su estado de salud, en primer momento se especuló que el golpe no había sido tan grave. Aun así, después de los exámenes médicos se confirmó que Rigoberto Urán sufrió una fractura en el trocánter mayor de su cadera izquierda y, por obvias razones, tendrá que guardar reposo. Así las cosas, desde el EF Pro Cycling ya dieron la noticia de que el ciclista volverá a su casa a recuperarse y dejará, al menos por ese tiempo, toda actividad encima del caballito de acero. Aun así, para muchos, es el inicio del final de su carrera, pues era la última gran competición donde podía brillar.

La cámara de #ESPNCiclismo captó a Rigoberto #Urán tras sus primeros chequeos médicos. ¡Ánimo, Toro! 🙏 pic.twitter.com/sUDdkOPpnV — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 22, 2024

