- Gasolina, híbridos y eléctricos en la misma vitrina: el nuevo pulso del mercado automotor colombiano

La industria automotriz busca reactivarse en medio de cambios tecnológicos y un consumidor que hoy piensa más antes de comprar carro

Durante los últimos años, comprar carro en Colombia dejó de ser una decisión automática. La subida de las tasas de interés, la incertidumbre económica y el encarecimiento de los vehículos frenaron a muchos compradores que prefirieron esperar antes de asumir una deuda grande. Pero el panorama parece estar cambiando.

El sector automotor ha empezado a mostrar señales de recuperación y, con ellas, también regresan las ferias, vitrinas abiertas y eventos comerciales que durante décadas han sido parte de la cultura de compra de carros en el país. En ese contexto, el concesionario multimarca Los Coches prepara una feria nacional que se realizará entre el 12 y el 15 de marzo en sus vitrinas de diferentes ciudades.

La iniciativa, bautizada como Los Coches Fest, busca reunir en un mismo espacio varias de las tecnologías que hoy conviven en el mercado automotor colombiano: vehículos a gasolina, híbridos y eléctricos. Una mezcla que refleja bien el momento de transición que vive la industria.

Durante años el motor a combustión dominó sin discusión. Hoy, en cambio, el consumidor colombiano se enfrenta a una decisión más compleja. Los vehículos eléctricos y los híbridos han ganado terreno, impulsados por incentivos tributarios, menores costos de operación y una oferta cada vez más amplia de modelos.

Un mercado que vuelve a moverse

El evento también llega en un momento en el que las cifras empiezan a dar señales de reactivación. Después de meses difíciles para la industria automotriz, febrero se convirtió en uno de los periodos más dinámicos para la venta de vehículos en los últimos años, una señal que el sector interpreta como el regreso paulatino de la confianza del consumidor.

En ese escenario, los concesionarios intentan capitalizar el nuevo momento del mercado. La estrategia es sencilla: reunir distintas marcas, permitir que los compradores comparen tecnologías y ofrecer alternativas de financiación que ayuden a cerrar la compra.

Según explicó Ricardo Salazar, el mercado vive un momento particular porque distintas tecnologías están compitiendo al mismo tiempo por el interés de los consumidores. “Hoy el comprador tiene más información y más alternativas para elegir el tipo de movilidad que mejor se adapta a sus necesidades”, señaló.

Ese cambio también se explica por la transformación del propio parque automotor colombiano. En muchas ciudades circulan vehículos con más de una década de uso, lo que ha llevado a que la renovación del parque se convierta en una discusión recurrente dentro de la industria.

Mientras tanto, el interés por tecnologías más eficientes sigue creciendo. Los híbridos y eléctricos, que hace unos años eran vistos como una curiosidad de nicho, empiezan a ocupar un espacio cada vez más visible en las vitrinas.

Así, ferias como la que prepara Los Coches no solo buscan vender carros. También reflejan un momento de transición en la industria automotriz colombiana, donde el comprador ya no se enfrenta a una sola opción, sino a un abanico de tecnologías que compiten por definir cómo se moverán los colombianos en los próximos años.

