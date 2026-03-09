El negocio silencioso que respalda los contratos en Colombia: los seguros de cumplimiento ya superan los $2 billones

Este tipo de pólizas se ha vuelto fundamental para garantizar la ejecución de proyectos y contratos en Colombia

En medio de los grandes debates sobre la eficiencia del gasto público y la ejecución de obras en el país, hay un instrumento financiero que, aunque poco visible para la mayoría de los ciudadanos, se ha convertido en una pieza clave para que muchos proyectos se lleven a cabo: los seguros de cumplimiento.

Hoy, más de $539 billones en contratos en Colombia están respaldados por este tipo de pólizas, que funcionan como una garantía para asegurar que las obligaciones pactadas entre las partes se ejecuten según lo acordado. En términos simples, se trata de un respaldo financiero que protege tanto a entidades públicas como a empresas privadas frente a posibles incumplimientos.

Este mecanismo es particularmente relevante en sectores que manejan grandes recursos y proyectos de alto impacto, como la infraestructura, la energía, los servicios públicos o incluso programas sociales. En todos estos casos, las pólizas de cumplimiento permiten que las entidades contratantes tengan una garantía adicional de que los contratos serán ejecutados.

El crecimiento del sector ha sido notable. Actualmente, el mercado de seguros de cumplimiento en Colombia supera los $2 billones, consolidándose como uno de los ramos técnicos más importantes dentro del sistema asegurador. Su expansión está ligada al aumento de proyectos de gran escala y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de respaldo dentro de los procesos de contratación.

Entre las compañías que participan en este segmento se encuentra Seguros del Estado, una de las firmas históricas del sector asegurador en el país. Según cifras del mercado, la compañía concentra cerca del 23,9 % del ramo, con más de 1,6 millones de pólizas activas, lo que la ubica como una de las principales jugadoras en este tipo de aseguramiento.

En medio de este contexto, diferentes actores del sector asegurador, jurídico y empresarial se reunirán en Bogotá para discutir el futuro de este mercado. El encuentro, denominado “El Seguro de Cumplimiento – Decisiones con Respaldo”, se realizará el 11 de marzo y busca abrir un espacio de discusión sobre los retos que enfrenta la contratación estatal y privada en el país.

Entre los temas que se pondrán sobre la mesa están los principales riesgos en la contratación pública, el papel de las aseguradoras en la protección de grandes proyectos y los desafíos regulatorios y tecnológicos que enfrenta el sector en los próximos años.

Uno de los voceros que participará en estas discusiones es Juan Carlos Morales Echeverri, vicepresidente ejecutivo de la aseguradora, quien ha señalado la importancia de fortalecer los mecanismos que garanticen la correcta ejecución de los contratos.

Más allá de los debates técnicos, lo cierto es que el crecimiento del ramo refleja un fenómeno más amplio: la necesidad de contar con herramientas que protejan los recursos y garanticen que los proyectos realmente se ejecuten. En un país donde las obras públicas suelen enfrentar retrasos, sobrecostos o dificultades contractuales, los seguros de cumplimiento se han convertido en un respaldo fundamental.

Aunque rara vez ocupan titulares, estas pólizas terminan siendo el soporte invisible detrás de carreteras, hospitales, sistemas de energía o proyectos sociales que dependen de contratos complejos y de largo plazo. Y en la medida en que el país siga apostando por grandes inversiones y programas públicos, todo indica que este mercado seguirá creciendo y consolidándose como uno de los pilares técnicos de la contratación en Colombia.

