El empresario brasileño que acusó a dos árbitros colombianos de amañar partidos; “tengo pruebas”

Después de que el presidente de Envigado revelara tener pruebas de que uno de los jugadores del equipo está vendiendo resultados y sobornando a algunos de sus compañeros, el escándalo por amaño de partidos no parece tener fin en el fútbol colombiano. Ahora, William Rogarte da Silva, empresario brasileño, fue quien puso en tela de juicio la honestidad del arbitraje colombiano y, en medio de una confesión, en la que confirmó haber estado inmiscuido en la manipulación de resultados en el ascenso de Brasil, también resultó ‘encochinando’ a algunos jueces de la Liga BetPlay.

Las acusaciones contra dos árbitros del fútbol colombiano por alterar partidos

Fue ante la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil en donde el empresario dio detalles del modus operandi que tuvo en el fútbol brasileño y que replicó en 9 países más, incluido Colombia. William Rogarte afirmó que todo lo hizo por medio de apuestas y que, incluso, involucró hasta a futbolistas. “Tengo nueve países diferentes en apuestas, le pago mucho al deportista y también me gusta ganar. Si el presidente del equipo no está preocupado por su equipo, ¿lo estaré yo? Gano dinero perdiendo juegos, entregando juegos. Por eso me llamaron el Rey del Descenso” afirmó.

Sin embargo, lejos de todos los detalles que entregó, lo que más llamó la atención de su declaración fue, precisamente, la mención del arbitraje colombiano, pues confirmó que 2 referís del país trabajaron para él y alteraron resultados de la primera división del fútbol nacional. William Rogarte no dio nombres ni explicó detalles de cómo llegó a contactarse con los implicados; pero sí reafirmó el inocultable problema de los amaños en Colombia. “Tengo videos de dos árbitros de Colombia, en la primera división del fútbol colombiano, que trabajaron para mí recientemente” fueron sus revelaciones.

Atención. El empresario William Rogarte da Silva ha sido acusado de manejar un esquema ilegal de apuestas deportivas. Confesó ante el Senado de Brasil que 2 árbitros de la Primera División en Colombia trabajaron para él. Tiene videos de prueba. pic.twitter.com/yTGnORO57z — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) October 9, 2024

