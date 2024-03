Fue estrella de Bella Calamidades, le tocó ser chofer para sobrevivir y ahora brilla en Arelys Henao

.Publicidad.

No es un secreto que la vida de los actores no es sencilla. Si bien hay aquellos que se han convertido en piezas infaltables de algunas producciones, este no es el caso de todos. Hay aquellos que deben rebuscarse el trabajo en otras áreas muy lejanas a este mundo del arte. Y no está mal, pero muchas veces deben recurrir a esto por culpa de las faltas oportunidades. Este es el caso de un actor de la novela de Arelys Henao: aún queda mucho por cantar. Estamos hablando del mexicano Pablo Azar, quien estuvo un largo tiempo lejos de la televisión. Antes de volver a tener esta oportunidad, tuvo que dedicarse a varios oficios.

Pablo Azar, el actor de Arelys Henao que tuvo que ser chofer

Este actor, de procedencia mexicana ha tenido varias apariciones en telenovelas. En Colombia, ya lo habíamos visto en la producción Bellas Calamidades. Claro que por un tiempo, el hombre se alejó de la televisión y de este mundo de la actuación. El hombre se vio forzado a trabajar en algo ajeno a lo que había practicado por años. Según reveló el actor de Arelys Henao, por un tiempo se dedicó a ser conductor en una famosa plataforma dedicada a esto. Esto se debió a la falta de oportunidades que tuvo en aquel tiempo. Este es un caso de muchos actores, tanto del exterior como de Colombia.

..Publicidad..

Pablo Azar en Bellas Calamidades,

|Le puede interesar La verdadera razón detrás de la renuncia de Jhovanoty a Tropicana ¿Prepara otro proyecto con Caracol?

...Publicidad...

Sin embargo, no solo se dedicó a ser conductor. Además de esto, también encontró la forma de sacarle provecho a las redes sociales. Allí, se ha dedicado a vender productos que él elabora a mano. Es una persona que le gustan las manualidades y se dedica a hacer cuadros, entre otras cosas. Claro que también realiza sus propios productos audiovisuales para sus redes. Pero tras estar tan ausente de la televisión, tuvo una nueva oportunidad de demostrar su talento y de nuevo de la mano de Caracol.

....Publicidad....

Para aquellas personas que sintonizan este canal, se habrán dado cuenta que Pablo Azar ha regresado. Esta vez, se sumó al elenco de Arelys Henao: aún queda mucho por cantar. Su personaje es Don Pancho y sin duda tiene varias características únicas que lo hacen llamativo.

Vea también: