- Franco, el dictador español, también gritaba "¡Viva Cristo Rey!", como hoy lo hace Abelardo de la Espriella

Desde los himnos franquistas en las aulas de 1965 hasta hoy: una reflexión sobre cómo la fe y la política han marcado la historia del país

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Corría el año 1965 y yo estudiaba en el colegio Claretiano a espaldas de la iglesia del Voto Nacional en Bogotá, en esa época los 19 de julio se celebraba en nuestra ciudad el día de la Juventud y se llevaba a cabo un desfile de los colegios por la carrera 7ª. Todos los estudiantes correctamente vestidos con uniformes de gimnasia ( camiseta tshirt, pantalón en paño blanco, medias y zapatos también blancos y una franja en satín alrededor de la cintura del color escogido por el colegio) y siempre precedidos de sus respectivas bandas de guerra, al pasar frente a la tribuna principal donde estaban personalidades como el presidente, el alcalde, el ministro de Educación y personalidades religiosas, después de un pitazo se hacía el saludo del brazo al frente al estilo de la Alemania Nacional Socialista, siempre mirando hacia los invitados, entonces después de largos discursos con la Plaza de Bolívar abarrotada de estudiantes los maestros de ceremonia nos hacían gritar tres veces: VIVA CRISTO REY.. VIVA CRISTO REY… VIVA CRISTO REY.

Cabe anotar que en este mismo colegio el cura español que nos enseñaba música además de las inolvidables canciones colombianas, también nos enseñó el himno de la falange Franquista: CARA AL SOL cuyo autor José Antonio Primo de Rivera y música de Juan Telleira nunca se imaginaron que nosotros lo cantaríamos en coro: ‘’Cara al sol con la camisa nueva .. Que tu bordaste en rojo ayer.. Me hallara la muerte si me lleva... Y no te vuelvo a ver ...’’

Todo este recorrido anecdótico lo hago para hacer caer en cuenta a todos los lectores que el actual gobierno no es tanto Abelardista como Franquista, pues el recordado líder español, dictador por cuarenta años, quien en todos sus discurso al finalizar remataba con la frase: ‘’VIVA CRISTO REY’’. Y no podemos olvidar que Laureano Gómez expresidente ultra conservador y familiar directo de los Gómez que hoy dominan el gobierno Nacional, era adorador de Francisco Franco y así sus familiares y herederos lo son, exceptuado el asesinado Álvaro Gómez Hurtado, uno de los hombres más inteligentes a quien conocí y quien era la oveja traviesa de esa familia, pues nadie como él conocía de Colombia sus problemas y soluciones, pero la animadversión hacia su padre le impidieron ser el presidente de Colombia, lejos de las políticas retardatarias de los Gómez.

No se debe confundir la creencia religiosa de un mandatario con su convicción política pues cuando se llega a tan alto cargo no se gobierna solo para los 13 millones que lo eligieron sino también para los 39 millones de personas restantes, quienes podemos creer o no creer en los postulados del presidente.

En nombre de CRISTO REY en Colombia en los años 50s se asesinaban a los campesinos liberales, muchos de esos crímenes asusados desde los pulpitos de los pueblos, todos estos hechos los hemos vivido cómodamente desde la capital del país y sería lamentable que Dios sea utilizado no solo para enviar terremotos o ungir presidentes, sino también para culparlo de lo que no se pudo hacer.

En este tiempo donde los cristianos y católicos alaban a sus enemigos acérrimos como son quienes profesan El Talmud y La Torá, donde los buenos se han dedicado a matar a los malos, sin pensar que al hacerlo se han vuelto peores que sus ajusticiados, Colombia no puede volver a los viejos tiempos de violencias partidistas/religiosas que dejaron miles de muertos.

Entonces: ‘’Viva Cristo Rey’’.

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