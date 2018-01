¿Fracasó el plan del gobierno para el rescate del galeón José?

Luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara a principios de julio del año pasado en Cartagena la asignación del rescate del Galeón San José a una empresa que “cumple los más altos estándares científicos, tecnológicos y financieros”, todavía no ha salido la primera embarcación de puerto con este propósito. La Ministra de Cultura, Mariana Garcés, se encuentra solicitando nuevas propuestas, dando por entendido que el plan inicial no se pudo llevar a cabo. Es posible que el gobierno esté considerando conveniente analizar otras alternativas porque la empresa mencionada como una de las mejores del mundo por el gobierno finalmente no va. Lo único claro, es que el gobierno no tiene dinero para realizar el rescate de las cerca de 10 millones de piezas que conforman el naufragio, y se necesita un socio con músculo financiero para financiar a riesgo toda la operación y por tanto no hay salida distinta a la Alianza publico-privado planteada desde un comienzo .