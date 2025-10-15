- Felipe Harman director de la ANT puede acabar en líos por un contrato de 29 mil millones con una empresa barranquillera

Contrató con Puerta de Oro gerenciada por Alexander De Bedout Nule la logística de los eventos de entrega de tierras y la Procuraduría la tiene en la lupa

La Agencia Nacional de tierras en cabeza de Felipe Harman no solo gasta millonarios recursos en la compra de grandes fincas para el plan de la Reforma agraria sino en contratos como el de 29 mil millones que realizó con la empresa Puerto de oro para organizar los eventos de entrega de tierras a los campesinos, a los cuales con frecuencia asiste el Presidente.



Puerta de Oro Empresa de Desarrollo del Caribe S.A.S, es una organización logística cuyo gerente es Alexander de Bedout Nule quien empezó director de estructuración de proyectos y luego paso a la dirección. La Procuraduría investiga la empresa, que maneja, igual que otras organizaciones logísticas como Plaza Mayor que lleva un contrato continuado y que prorrogó el gobierno Petro durante el primer año para manejar los gastos de la Presidencia.

El contrato a la que la Procuraduría le tiene la lupa puesta por presuntas irregularidades lo firmó De Bedout y el director de la Agencia Nacional de Tierras, el exalcalde Villavicencio que apoyó la campaña del Pacto Histórico en los Llanos orientales quien fue nombrado en el cargo en reemplazo de Gerardo Vega y asumió el cargo con una investigación de la Procuraduría que estaba en etapa de etapa de pliego de cargos.

Aunque por el momento la investigación está dirigida a la empresa Puerta de oro ya la Procuraduría ordenó una inspección disciplinaria en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en desarrollo de la indagación preliminar previa abierta por presuntasirregularidades en la firma de un contrato que ascendió a cerca de 29.000 millones de pesos.

La diligencia fue adelantada por funcionarios de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, quienes revisaron documentación relacionada con el proceso contractual, especialmente las etapas de planeación, suscripción y ejecución.

Indaga también porque al parecer el contrato fue suscrito mediante la figura de contratación directa sin recurrir a un proceso de licitación, y aparentemente se habría otorgado el 100 % del valor del mismo como anticipo sin que se hubiese cumplido el objeto contractual. Si las explicaciones no satisfacen y se confirma la irregularidad la responsabilidad alcanza a Harman como firmante del contrato en su condición de director de la Agencia Nacional de Tierra.

El gerente de Puerta de oro Alexander De Bedout Nule tiene un antecedente complicado en su historia comercial. Fue el representante legal de Gas Kpital GR, que junto con MNV S.A dos empresas eran parte del Grupo Nule -del cual formaban parte los Manuel, Miguel y Guido Nule quienes pagaron cárcel por corrupción- , que fueron multadas por la Supersociedades con $ 103 millones a cada una y luego entraron en liquidación. Con el cierre de Gas Kpital Alex De bedout tomó un nuevo aire y se vinculó a Puerta de oro donde tendrá ahora que responder por la presunta irregularidad que puede también enredar al director de Agencia Nacional de tierras Felipe Harman.

