El Mintrabajo Antonio Sanguino sigue duro con la ley laboral: tres buques pesqueros de Van Camps fueron bloqueados

Diego Canelos, el presidente en Colombia, de la multinacional Seatech dueña de la marca tendrá que hacer los correctivos mientras los barcos siguen en Cartagena

El Ministerio de Trabajo ha ordenado el cierre inmediato y preventivo de tres buques de Seatech International, empresa que pertenece Van Camp's. La medida, que durará 10 días, afecta a los buques Sandra C, Amanda S y Nascar, que se encuentran atracados en las instalaciones de Seatech en Mamonal.

El Gobierno tomó esta decisión tras encontrar que la totalidad de los trabajadores no tienen un contrato laboral, lo que significa que carecen de protección social y seguro de riesgos laborales, como lo exige la ley. El viceministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó otra anomalía: "los trabajadores no cuentan con pasaportes y documentos en regla, lo que podría indicar que existe violación de las normas migratorias". Se espera que en este plazo se subsanen las irregularidades encontradas.

Desde el año pasado, la marca Atún Van Camp's ha estado en el centro de señalamientos. La entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, acusó a la empresa de obligar a las operarias a usar pañales para evitar interrupciones en su trabajo, ya que se les descontaba del salario cada vez que se ausentaban para ir al baño. La empresa negó tajantemente estas acusaciones en su momento.

Seatech International y la historia de Van Camp's

Seatech International inició en 1914 en California, Estados Unidos, cuando Frank Van Camp, descendiente de marineros holandeses, y su hijo compraron la empresa California Tuna Canning Company y la transformaron en Van Camp's Seafood Company. El negocio despegó durante la Primera Guerra Mundial, cuando los enlatados se volvieron esenciales en el campo de batalla , y luego se popularizaron en los hogares estadounidenses como una fuente de proteína económica durante la crisis económica.

En la Segunda Guerra Mundial, la empresa buscó otros caladeros en el Pacífico latinoamericano y adquirió un terreno en Manta, Ecuador, en 1949. Allí procesaron sardinas y atún al por mayor hasta que en 1963 vendieron la compañía a Ralston Purina. En 1988, Ralston Purina la vendió a Inepaca (Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos), un grupo del que hacía parte el colombiano Carlos Zárate Sánchez.

Fue Zárate quien tuvo la idea de trasladar la planta a Cartagena en 1991, un lugar estratégico para las exportaciones. Desde allí, bajo el nombre Atunes de Colombia, comenzaron a producir lomos de atún enlatados para el mercado local con la marca Van Camp's, mientras sus ventas internacionales crecían. Desde 2009, la empresa también produce harina de pescado a partir de los restos del atún (espinas, vísceras, etc.) y cuenta con una fábrica moderna de envases de hojalata.

Seatech opera una flota de más de 13 barcos atuneros con bandera colombiana que prestan servicio a varias compañías de Cartagena dedicadas al procesamiento de atún. Su administrador general es Diego Canelos Velasco, un ingeniero de sistemas ecuatoriano que obtuvo la nacionalidad colombiana. Canelos es señalado como el verdadero poder detrás de Van Camp's, empresa cuya matriz se encuentra en las Islas Vírgenes.

