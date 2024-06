¿Fantasmas en La Casa de los Famosos? Esto dijo Martha Isabel Bolaños al respecto

.Publicidad.

La Casa de los Famosos se ha convertido en un reality muy popular en el país. Son muchos los que se conectan con esta producción y disfrutan de las polémicas y sucesos que ocurren con cada episodio. Ahora estamos a puertas de que el programa llegue a su final y han sido muchas las curiosidades que ha dejado entre los televidentes. De hecho, aunque quizás no todos lo saben, se llegó a decir que en el programa estaban ocurriendo algunas cosas paranormales. Justamente Martha Isabel Bolaños habló de este tema recientemente en una entrevista y confirmó lo que para muchos era puro cuento.

Martha Isabela Bolaños confirmó que en La Casa de los Famosos ocurrieron hechos paranormales

No es la primera vez que se diría que en el Canal RCN hay algún tipo de fantasma o algo por el estilo. En algún momento, Laura Acuña llegó a contar una anécdota respecto a este tema. Pero ahora el turno fue de Martha Isabel Bolaños, quien habló de algunos hechos paranormales ocurridos en La Casa de los Famosos. El tema lo abordó durante una entrevista para la emisora Tropicana. Según comentaron, al programa llevaron a la experta en contacto astral Ayda Valencia, quien aseguró que en el lugar estaba el alma en pena de una niña. Pero esto no fue todo, pues según la mujer, esta alma estaba muy pegada a Ornella.

De igual manera, la experta aseguró que no era sano que hicieran bromas con el tema. Es más, les pidió que la alejaran de ellos y que le dijeran que no era bienvenida a estar allí. Sin embargo, el relato de Martha Isabel Bolaños no terminó allí. Es que además de que Ayda confirmara esto, la actriz confesó que sintió y escuchó a la niña, pero también a un hombre. Pero la experiencia paranormal que vivió la mujer no terminó allí. Cuenta ella que estando en La Casa de los Famosos llegó a sentir como le acariciaban la cabeza, además de también escuchar varios gritos de niña. Una situación que a cualquiera lo dejaría frío.

Aunque esto no fue lo más duro que vivió la actriz dentro del programa del Canal RCN. Recientemente reveló lo retador que fue para ella la convivencia dentro de La Casa de los Famosos. Algo que cada televidente pudo ver, aunque según cuenta ella, todo esto le ayudó para fortalecerse.

