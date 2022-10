¿Falsa preocupación del gremio de comerciantes ante reforma tributaria?

Nunca antes, se habían visto los rostros de tantos personajes de los diferentes gremios (cacaos) como FENALCO y Banco de la República entre otros que, suelen mantener un bajo perfil bastante esquivo ante el anuncio de una reforma tributaria.

Hoy, preocupadísimos por el empleo, el hambre, la justicia laboral, los pequeños y medianos tenderos, la desigualdad social.

¡Regios, caray! Pero me queda una incógnita: ¿Para qué sirve FENALCO?, (Federación Nacional de Comerciantes) si en 45 años de mi vida en el comercio, no tengo recuerdo alguno de que me haya sido útil para alguna cosa.

Personalidades saliendo de sus madrigueras, ante la ineptitud de sus áulicos, buscando micrófonos, en un afán de alertar sobre la Reforma Tributaria como innecesaria, tal y como lograron en el 2021, oponerse y detener, la reforma de Carrasquilla. Favor que les debemos toda la sociedad. En verdad conmueve tanta solidaridad con los más débiles.

En contraste, en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, el nobel y copresidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Internacional de Empresas (ICRICT), Joseph Stiglitz, destacó el proyecto de reforma tributaria de Colombia y afirmó: "Creo que Colombia y Chile se están moviendo en la dirección correcta".

Y agregó Stiglitz: “No solo en Chile y Colombia, sino también en los Estados Unidos, los más ricos de la sociedad se quedan sin pagar lo que les corresponde, socavan la solidaridad social y dan lugar a demagogos”.

El Ministerio de Hacienda colombiano interpretó las palabras del nobel como un espaldarazo del FMI a la reforma tributaria, que promueve en el Congreso el gobierno.

Desde luego, es importante la discusión y establecer acuerdos, especialmente en un gobierno que tiene la capacidad de argumentar y no se cierra al diálogo –como sucedió hace unos días con los moteros en manifestación y el ministro del trabajo–.

Cabe resaltar, que el diálogo, la concertación, como el debate sumado a la libertad de opinión y prensa, debe ser digerido por la ciudadanía para hacer frente a la cascada de fake news y posverdades que, a través del periodismo prepago; y, mediante desesperados demagogos que, como plañideras (mujeres contratadas para llorar, gemir y sollozar) financiados por los mismos que manejan los prepagos, bien saben lanzar a la opinión pública mediante una pensada labor de marketing, cuanta desinformación puedan acaparar en medio de sensacionalismos, con el fin de distraer los temas de fondo.

La presentación del ministro Ocampo fue acompañada también del director del hemisferio occidental del FMI, Ilan Goldfajn.

Ocampo, recibió comentarios positivos sobre el proyecto que se tramita hoy ante el Congreso.

Fuente: Portafolio.