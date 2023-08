Facol y Only los dos almacenes de ropa colombiana que tiene los precios más baratos

Las grandes marcas no son las únicas que marcan tendencia. Conozca las dos empresas colombianas que les hacen competencia y a un mejor precio

Una de las industrias más cotizadas en todo el mundo, posiblemente, es la moda. La necesidad del ser humano de querer verse bien todo el tiempo ha llevado a que las grandes marcas de ropa renueven sus colecciones con bastante frecuencia. Sin embargo, esto no hace que sus precios bajen, sino por el contrario que se valoricen. En Colombia hay dos grandes marcas que han intentado mantener al paso de las tiendas más icónicas; estás son Facol y ONLY.

Tiendas de grandes marcas como H&M, Bershka y Pull and Bear, reciben decenas de personas diariamente. Entre los artículos que más venden se encuentra la ropa de mujer, es por ello que las empresas colombianas intentan seguirles el paso. Aquí le mostramos una comparativa en cuanto a precio entre prendas que venden dichas grandes marcas y las colombianas.

Una de las prendas más básicas en el closet de una mujer son los skinny jeans, Facol ofrece una gran variedad de este producto en cuanto telas, colores y precios. El costo de una prenda de este tipo puede variar entre 34.950 y 89.900. Mientras que en una tienda como Pull and Bear puede ir desde los 130 mil hasta los 200 mil pesos.

En ONLY un Skinny Jean, dependiendo de sus características puede ir desde los 40 mil pesos hasta los casi 70 mil.

Otras de las prendas básicas y que no pasan de moda son las chaquetas de jean, en tiendas como Pull and Bear, Bershka y otras de este tipo, el precio puede ir desde los 200 mil y los 500 mil pesos, teniendo en cuenta las características del producto. En tiendas como Facol y ONLY, una chaqueta de jean su precio puede variar entre los 100 mil y 200 mil pesos.

En ONLY y Facol, se ofrecen productos tanto para mujer como para hombre, en muchas ocasiones tienen muy buenas ofertas y descuentos. Además, también tienen una selección de calzado, ropa interior y otros accesorios.