Exfutbolistas, actores y cantantes: este es el tremendo combo que MasterChef tendrá en 2025

.Publicidad.

La televisión colombiana fue sorprendida la noche del 5 de febrero por parte del Canal RCN. Aunque actualmente está al aire La casa de los famosos 2 y Darío Gómez, Nuestra Tele decidió tirar la casa por la ventana. De manera inesperada, dieron a conocer quiénes serán los nuevos integrantes que llegarán a competir en la temporada de MasterChef Celebrity 2025. Un hecho que ha causado todo tipo de opiniones, más teniendo presente que aún falta algo de tiempo para que este reality se estrene, o eso pensamos. En el combo hay todo tipo de figuras llamativas, como exjugadores, actores y mucho más.

Ellos son los participantes que RCN fichó para MasterChef Celebrity 2025

Mientras todos hablaban de lo que estaba ocurriendo con La casa de los famosos, en redes se decía que el reality perdía a una de sus figuras. La chef Adria Marina no iría más y ese fue el tema de conversación. Aunque, en ciertos medios se empezó a hablar y especular acerca de quiénes podrían llegar a estar en esta nueva temporada. Parecía algo pronto para hacerlo, pero lo que no todos sabían es que RCN ya había comenzado las grabaciones del programa. Esto lo compartió la misma Claudia Bahamón, aunque no reveló muchas cosas al respecto, seguro porque ya sabía los planes del canal.

..Publicidad..

Arrancaron las grabaciones de MasterChef Celebrity 2025.

|Le puede interesar La verdad detrás del interés del Barcelona por Daniel Muñoz

...Publicidad...

Entonces, llegó la publicación del Canal RCN en sus redes sociales. Por medio de un video, se presentaron las celebridades que estarán en la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025. ¿Pero quiénes son las figuras que harán parte de esta nueva edición? Entre los más destacados se encuentran René Higuita, Carolina Sabino, Andrea Guzmán, Mario Alberto Yepes, Caterin Escobar y Valentina Taguado. Aunque la lista no termina allí, pues también debemos mencionar a Luis Fernando Hoyos, Jorge Herrera, David Sanín, Yesenia Valencia, Julián Zuluaga y Violeta Bergonzi.

....Publicidad....

Finalmente, encontramos a Rodrigo Candamil, Patricia Grisales, Raúl Ocampo, Michelle Roullard, Nicolás Montero, Alejandra Ávila, Ricardo Vesga, Luly Bosa, Diego Gómez y Valeria Aguilar. Un combo impresionante, el cual llega para celebrar por todo lo alto los 10 años de la llegada de MasterChef al Canal RCN. Con todo esto, las expectativas son cada vez más altas respecto a la llegada de este programa. Aunque, no hay mayores pistas acerca de la fecha de estreno del reality.

Vea también: