MasterChef perdió uno de sus jurados y ya le tendrían reemplazo; también proviene de México

RCN ha encontrado en MasterChef Celebrity la oportunidad de un buen rating, capaz de resaltar. Este programa cuenta con múltiples temporadas, las cuales tienen cambios notables, año tras año. Durante la edición del 2024, vimos una de las novedades más grandes de todas: la salida de Carpentier. Ante ello, el canal buscó remplazar al chileno con un chef igual de llamativo y popular que él. Fue entonces cuando llegó Adria Marina, una mujer proveniente de México, que conquistó a los televidentes por su personalidad. Aunque, se sabe que en este año, el equipo de jurados de MasterChef tendrá otros cambios.

MasterChef tendría un nuevo jurado y se trataría de Belén Alonso

Así es, la nueva chef que llegaría como jurado de MasterChef sería Belén Alonso. La mujer, nacida en la Ciudad de México, tiene una carrera sobresaliente en el mundo de la gastronomía. Quien sería la nueva chef del reality, se formó en la escuela Le Cordon Bleu en París. Gracias a su experiencia y conocimientos, la mujer ha conseguido hacer parte de múltiples programas relacionados con este mundo de la comida. Su llegada al reality del Canal RCN sería positiva y le daría otra visión diferente al programa. Ahora, la pregunta es ¿A quién reemplazará la mujer nacida en México?

Como es bien sabido, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría han sido los dos jurados que no han faltado en una sola temporada de este programa. Según se ha dicho en redes sociales, ellos dos continuarían en el reality. Quien no continuaría en el programa sería Adria Marina. Aunque por el momento no se sabe por qué la mujer dejaría el programa, el canal RCN se habría movido para la temporada de este año. Por otro lado, Nuestra Tele no se ha reportado al respecto, aunque sería casi un hecho. Habrá que esperar a que se sepa un poco más de la temporada de este año.

Claudia Bahamón junto a Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch en el set de MasterChef.

Es que, las grabaciones del reality ya habrían iniciado, según lo que se ha visto en el Instagram de Claudia Bahamón. La mujer ya compartió algunas imágenes en el set de grabación junto a los jurados Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. Allí no se ve a Adria, por lo que se podría dar por hecho que la mexicana no continuará en el programa.

