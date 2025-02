Esta es la camioneta de Jeep premiada como la mejor para la aventura y este es su precio en Colombia

.Publicidad.

Pensar en Jeep, es pensar en aventura, viajes extraordinarios y en vehículos capaces de superar todos los retos que ponga el camino. Sus modelos todoterreno son máquinas capaces de brindar una experiencia de manejo única y agresiva. Es justamente por eso que dos referencias de Jeep recibieron el reconocimiento como "Mejor vehículo para la aventura" en los premios AutoTrader Awards 2025. Uno de ellos fue Gladiator, una máquina con un diseño sorprendente, capaz de transmitir todo tipo de sensaciones a aquel que lo ve. Le contamos más sobre esta camioneta de Jeep, características y precios en el país.

Gladiator, la camioneta de Jeep premiada e ideal para todos los terrenos

La marca no miente cuando dice que Gladiator ha sido concebida para ser la camioneta de Jeep con mayor capacidad Off-road de la historia. Este modelo cuenta con un motor tipo Pentastar 3.6 L V6, capaz de generar 286 caballos de potencia. Su transmisión es automática de 8 velocidades, con opción de manejo secuencial. Por otro lado, su tracción 4x4 es excepcional, siendo capaz de responder en cualquier tipo de terreno. Esta pickup tiene clasificación Trail, lo que habla muy bien de la experiencia que brindará. Su altura y despeje al suelo también son clave para su rendimiento.

..Publicidad..

Jeep ha sumado una gran cantidad de tecnologías en esta camioneta, como: desconexión electrónica de la barra estabilizadora, placas de deslizamiento, caja de transferencia Rock-Trac y mucho más. Además, tiene una capacidad de remolque de hasta 3492 kilogramos. En cuanto a conectividad, incorpora Uconnect, un sistema que permite controlar intuitivamente gran parte de la cabina, junto a una pantalla táctil y 8 parlantes. Claro que su interior brilla no solo por su tecnología, pues sus acabados son premium y capaces de ofrecer comodidad en cada trayecto.

...Publicidad...

Jeep Gladiator, ideal para todos los caminos.

De su diseño, no hay mucho que decir y no porque no sea llamativo, sino porque nos quedaríamos cortos para describirlo. Esta camioneta de Jeep es robusta, con mucho estilo y personalidad. Gladiator mantiene esa esencia todoterreno de la marca y lo demuestra con sus cortes agresivos, aunque elegantes. Para una experiencia más aventurera, contaremos con parabrisas plegables y puertas desmontables. Respecto al precio de esta bestia, se puede conseguir desde $339.990.000, pero sin duda, vale cada centavo.

....Publicidad....

Vea también: