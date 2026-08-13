- Eva Ferrer destapa la banda de los 3 empoderados por Verónica Alcocer que mandaban en la Casa de Nariño

El relato de la colombo-española, íntima de la entonces primera dama, enreda al catalán Manel Grau, a su primo Mario Fernández Alcocer y al senador Agmeth Escaf

A la colombo-española Eva Ferrer, quien por esos días era una de las mejores amigas de Verónica Alcocer, le atrajo en diciembre de 2022 una fotografía compuesta por Vladdo. El caricaturista comparaba a la esposa de Gustavo Petro con Claire Underwood, uno de los personajes de la serie estadounidense House Off Cards.

Alude de nuevo a aquella trama escénica que narra las intrigas del poder en la Casa Blanca para describir el infierno que, según ella, vivió cuando en su calidad de asesora de imagen y estrategia de comunicaciones de la entonces prima dama se movió en los más altos círculos de la Casa de Nariño.

Recién había comenzado el gobierno Petro el 7 de agosto y estaban en los gloriosos con una primera dama empoderada quien se movía con soltura por los corredores del Palacio de Nariño y disponía de un avión oficial para desplazarse por el país con Eva Ferrer, entre sus acompañantes permanentes.

Foto: Archivo Particular

En una entrevista concedida a Caracol Radio este miércoles 13 de agosto la colombo-española echo mano de las figuras de la farándula y de la cultura para referirse a Mario Fernández Alcocer, Manel Grau y al congresista Agmeth Escaf como a los “tres tenores” de la corrupción en los medios palaciegos.

De acuerdo con sus revelaciones en Caracol, el expresidente Gustavo Petro reaccionó fuerte ante la publicación de los audios y le escribió un par de mensajes vía celular en los que la recriminaba: “Has decidido golpear a la madre de mis hijos”, se leía en uno, según la española. “¿Por qué tanto odio?”, le preguntaba en otro.

“Entonces yo le dije: ‘Disculpa, ha sido una filtración. Si no entiendes tanto odio, pregúntaselo a ella, que lleva cuatro años dándome bien fuerte”, recuerda que le contestó.

La persecución a Eva Ferrer por parte de los poderoso círculos de Alcocer

Según ella, Verónica y sus amigos comenzaron a “ir” por ella, es decir, a hacerla blanco de represalias y persecuciones cuando decidió no “copiarles” en su manejo y mantenerse firme en su posición como una asesora, llegando incluso a rechazar las propuestas de su compatriota Manel Grau que le hizo un “ofrecimiento global” para que recibiera su parte en todos los negocios turbios.

Describió a su vieja amiga Alcocer como una mujer emocional que no toleraba que alguien de carácter fuerte, como ella, no asintiera ante cada una de sus exigencias. “Ella dejó de hablarme e iba por mí porque no le copié”, aseguró la señora Ferrer.

Se abstuvo de hacer comentarios específicos sobre el contenido de los audios en los que acusó a la esposa del presidente de la época de usar a sus primos como testaferros y de llevar un nivel de vida cargado de lujos y caprichos que mensualmente le costaban más de 50.000 euros.

Los tres tenores

Entre quienes según ella la perseguían y protagonizaban manejos corruptos mencionó, con insistencia, al excongresista Mario Alberto Fernández Alcocer, quien pronto comenzó a acumular poder. Además de primo de Verónica (es hijo de su tía Mercedes Alcocer Rosa), Fernández está casado con Ana María Castañeda, senadora por Cambio Radical, a quien varias personas en la sabana sucreña ven perfilarse como futura matrona.

Fernández Alcocer no es ajeno en absoluto a problemas y cuestionamientos. Su nombre aparece en diez registros de la Corte Suprema de Justicia y en 2014 tuvo que capotear una investigación de la Fiscalía por presuntos nexos con el paramilitar alias Cadena. También fue indagado sobre reuniones con jefes de las autodefensas en Santa Fe Ralito. Se vio beneficiado por la prescripción de un proceso en su contra en que era investigado por haberse graduado como abogado sin ser bachiller.

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Ferrer lo mencionó reiteradamente como parte de una “lucha de poder brutal dentro del círculo de allegados a la primera dama”.

El catalán Manel Grau que supo hacer negocios

Manuel o ‘Manel’ -como lo llaman sus íntimos- Grau Pujadas, el segundo de los “tenores” es un catalán al que Gustavo Petro le concedió, de manera ágil. La nacionalidad colombiana en noviembre de 2022. Empresario con buena fortuna ha participado desde su llegada al país en negocios como el contrato de basuras de Medellín, a través de la firma Themac.

Aliado con el Grupo Solerium participó en proyectos de construcción en Bogotá y Chía y ganó millonarios contratos para construcción de vivienda de interés social en Santa Marta.

Grau acompañó a Verónica a su visita al vaticano y luego compartió con ella en Estocolmo, donde con frecuencia visitaban tiendas y restaurantes exclusivos. Algunos lo recuerdan como artífice de la propuesta de “economía popular” de Petro. Estuvo por encima de los conflictos de interés porque como miembro de la junta de la central CISA no tuvo inconveniente en firmar un contrato con Solerium.

El amigo de Sincelejo Agmeth Escaf vuelto senador

Las acusaciones de Eva Ferrer el parlamentario y expresentador de televisión Agmeth Escaf fueron genéricas. Solo lo incluyó en la lista de quienes “iban por ella”. De este congresista Nicolás Petro dijo alguna vez que fue impuesto por Verónica Alcocer para encabezar la lista la Cámara por Atlántico en 2022 y repitió congreso, ahora como senador en las listas del Pacto Histórico del 2026.

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La colombo-española quien habló durante más de una hora en el noticiero de la mañana de Caracol puede ser una pieza importante en los procesos que están caminando y que pueden poner a la ex primera dama Verónica Alcocer, quien se encuentra de nuevo en Suecia a comparecer ante los estrados judiciales.

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