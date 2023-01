Si hay un nombre que sea extraño no ver en la convocatoria final de la selección Colombia para el Sudamericano Sub-20 es el de Tomás Ángel. El joven delantero que milita en Atlético Nacional, había sido uno de los recurrentes en las convocatorias de la tricolor; e incluso, llegó a portar el brazalete de capitán y ser goleador en los últimos amistosos. Pero Héctor Cárdenas, DT de la juvenil, tomó la decisión de dejarlo por fuera y acabarle su sueño.

Y es que uno de los torneos que Tomás Ángel más esperaba era ese, el Sudamericano Sub-20, un campeonato que ha puesto en el estrellato a cientos de promesas sudamericanas y hasta las ha llevado al fútbol europeo. En él brillaron Falcao, Messi y Neymar; y es un trampolín directo a la selección de mayores. Sin embargo, el goleador se quedó con las ganas y tendrá que seguir trabajando en un equipo que ni siquiera cuenta con él y lo mantiene en las reservas.

Las razones no se conocen; y una posible lesión está descartada. Desde las directivas de la selección no han mencionado nada al respecto y solo se preocuparon por publicar la lista de seleccionados; pero, desde la hinchada, ya se habla de un posible veto al joven delantero. Es que nadie entiende como a un futbolista que estuvo en todos los microciclos y que se había vuelto un bastión del equipo, lo ignoraran de tal forma.

