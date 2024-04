Estos son los tres productos que nunca debe comprar en un supermercado 

Identificar un artículo peligroso no siempre es fácil pero existen varias señales. Aquí le contamos de qué se trata

Ir al supermercado y abastecer la canasta familiar es una práctica recurrente de las personas pero no todas tienen claro qué comprar y que no. Algunas van y simplemente compran lo que necesitan o lo que más les gusta, otras tienen toda una lista y saben perfectamente que llevar. Pero lo más importante es darse cuenta que productos están en buen estado y cuáles no, aunque parezca obvio en algunos casos las señales son difíciles de ver.

El creador de contenido ‘price it col’ se fue a algunas tiendas o supermercados y buscó ejemplos de cuáles son ese tipo de productos peligrosos que no debe comprar. Aquí le contamos cuáles son, cómo se identifican y porque pueden representar un riesgo incluso para su salud. Son tres y la lista está a continuación:

1. Latas golpeadas o abolladas

Cuando una lata está golpeada se puede crear una fisura en la misma lo que facilita la entrada de microorganismos que pueden causarle cultura, intoxicación, entre otras cosas. Ese alimento podría estar contaminado.

2. Productos congelados con grandes capas de hielo

En productos congelados como carnes, pollos, entre otros que tengan grandes cristales de hielo debe evitar comprarlos. Ya que esto aparece porque fueron descongelados y congelados de nuevo, esto hace que pierdan su buen sabor y textura.

3. Paquetes inflados

Cuando no se trata de paquetes de papas o productos que lleven aire y los ve inflados no debe comprarlos ni de riegos, pues esto significa que tiene bacterias en su interior y esto está generando gases, lo que es muy perjudicial para la salud.

