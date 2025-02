Estos son los requisitos para hacer parte del Desafío 2025; Caracol ya abrió inscripciones

.Publicidad.

Caracol Televisión inició el año de manera excelente, con buenos números para sus recientes estrenos. Aunque, allí no termina la ardua labor del canal para poder seguir mejorando y seguir conquistando a su audiencia. Como es bien sabido, es normal que se transmitan entre dos o hasta tres realities en todo el año. Iniciaron con Yo me llamo y hasta el momento ha sido un total éxito. Aunque allí no acaba la historia, pues hace algunos días, el canal anunció que este año volverá uno de sus formatos más populares. Estamos hablando del Desafío 2025, el cual ya tiene inscripciones abiertas.

Lo que pide Caracol para que pueda llegar a ser parte del Desafío 2025

Poder ser uno de los participantes del Desafío es el sueño de muchos que han crecido viendo este reality durante muchos años. Y es que, ya son más de 10 años en los que este formato ha estado al aire y han sido cientos las personas que han querido sumarse al programa. Sin embargo, puede llegar a ser difícil por la alta competencia que hay para poder llegar a ser parte. Aunque, si usted perdió la oportunidad antes y quiere intentarlo una vez más, podrá hacerlo. Caracol Televisión ya anunció el regreso del Desafío 2025 y ya están abiertas las inscripciones virtuales para que se sume al programa.

Si usted quiere sumarse a la lista de aspirantes, ya podrá hacerlo en la página del canal. Primero, tendrá que hacer un pequeño registro para crear una cuenta, donde tendrá que dar su nombre, correo y demás datos. Posteriormente será trasladado a una especie de formulario virtual para poder seguir con su inscripción. Allí tendrá que poner su nombre completo, apodo, ciudad de nacimiento y lugar de nacimiento. Seguidamente, le preguntarán si desea representar a la región en que nació y cuánto tiempo lleva allí viviendo. El cuestionario no termina allí.

Ya están abiertas las inscripciones del Desafío 2025.

Seguidamente tendrá que responder si ha representado a su región en alguna competencia o si ha representado a Colombia en alguna competencia deportiva. También le preguntan qué actividad física realiza y otros datos como fecha de nacimiento, altura y peso. Finalmente le pedirán varias fotografías, de cuerpo completo, primer plano y foto con algún título obtenido. Así mismo, tendrán que enviar dos videos, uno de presentación y otro en el que se vea al aspirante practicando alguna actividad física. Tras todo ello, seguramente solo quedará esperar y cruzar los dedos para ser escogido para el Desafío 2025.

