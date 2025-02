La multa que cobraría RCN por abandonar 'La casa de los famosos 2'; es más que el mismo premio

.Publicidad.

Arrancó una nueva temporada del reality de famosos del Canal RCN. Con tan solo algunos días al aire, el programa ya ha causado todo tipo de polémicas en redes. Aunque, internamente La casa de los famosos 2 es pura candela. La convivencia se convierte en todo un reto para los famosos y los choques no han faltado entre aquellos que no soportan mucho a los demás. Claro que, este no es el único problema que se presenta en el programa del canal. Algunos de ellos están expuestos a ciertas circunstancias, como ocurrió recientemente con la Jesuu, quien habló de la multa que debería pagar si deja el programa.

Esto es lo que deberían pagar los participantes a RCN si dejan La casa de los famosos 2

La creadora de contenido ha sido la protagonista de algunas discusiones dentro del programa. Sin embargo, hace poco preocupó a todos sus seguidores debido a una situación dentro de La casa de los famosos 2. La Jesuu pasó por un episodio de ansiedad ante la posibilidad de estar embarazada. Ante esta situación, la participante del reality dijo que estaría evaluando varias posibilidades, entre ellas, dejar su puesto dentro del programa. Aunque, así mismo confirmó que habría ciertas repercusiones por parte del canal si llegase a tomar esta drástica decisión.

La casa de los famosos 2, tiene una millonaria multa para aquellos que quieran abandonar la competencia.

Recordemos que, antes de ingresar al reality, cada participante debe firmar un contrato. Este documento tiene ciertos lineamientos, los cuales debe cumplir cada famoso o podría llegar a enfrentar ciertas repercusiones. Fue la misma Jesuu la que confirmó que si desean dejar el reality, deberían pagar una millonaria multa. Según dijo, la suma a pagar sería de 500 millones de pesos. Una cifra bastante elevada, aunque confesó que primero estaba su bienestar y tranquilidad, antes que el dinero. Recordemos que el canal coloca este tipo de multas en sus realities, pues con MasterChef Celebrity es igual.

Curiosamente, la cifra de la multa es superior al premio que otorga el canal por hacer parte del programa. Por lo que han compartido, el ganador de La casa de los famosos 2 se lleva un total de 400 millones de pesos. Sin embargo, si desean salir de la competencia, tendrán que pagar una cifra más elevada. Al final, todos deciden jugar a pesar de este tipo de condiciones.

