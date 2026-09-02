Estos son los escogidos que el presidente De la Espriella quiere sentar en la junta directiva de Ecopetrol

Seis nuevos y tres repitentes liderarán el cambio radical de la política petrolera colombiana y las investigaciones alrededor de la presidencia de Ricardo Roa

El próximo 15 de septiembre en la asamblea de Ecopetrol la nueva junta directiva que saldrá de la plancha enviada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella elegirá a quien va a dirigir la empresa más grande el país. Si no sucede nada extraordinario, Joaquín Gitiérrez recibirá ese encargo. Abogado samario, gerente durante muchos años de De la Espriella Lawyers, jefe de campaña, forma parte del círculo más cercano del Tigre y es el hombre de toda su confianza.

Seis de los nueve miembros que conforman la junta son nuevos, tres repiten y uno que estaba cantado por el propio presidente, se bajó de la lista. Jorge Mario Velásquez, había sido el primer nominado y hasta abril de este año fue el presidente del poderoso Grupo Argos.

Los seis que propone el presidente y los tres que fueron opositores rn la administración anterior le dan a De la Esprilla la garantía de aprobar los cambios en la política petrolera que se prevén importantes.

Los seis de Abelardo

Abelardo de la Espriella y Carlos Suárez, el estratega que creó ala Tigre, ahora irá a la junta de Ecopetrol

Carlos Augusto Suárez Rojas, el estratega político del presidente. Construyó la exitosa campaña de Abelardo, le dio vida al Tigre y es amigo desde hace dos décadas. Socios en Estrategia & Poder, y con Joquin Gutiérrez los dos más cercanos. No es experto en energía, pero se entiende que su misión es darle una nueva cara a la destrozada imagen de la empresa y sobre todo, explicar la nueva política de producción y explotación de hidrocarburos en la transición energética. Su presencia en la junta es quizá el único cargo en este gobierno porque ha repetido que su interés es seguir en el marketing político.

Jorge Alberto Jaller Jaramillo, el empresario clave con Venezuela. Su carrera tiene el nombre del Grupo Éxito en el que estuvo 25 años. A través de amigos comunes llegó a Abelardo hace un par de años y él lo ha llamado“ mi buen amigo”- Ahora tiene un doble rol: embajador en Caracas y postulado a la junta de Ecopetrol. Un hecho que se explica, entre otras razones, por el momento clave del petróleo, tanto en Colombia como Venezuela. Los nuevos anuncios de Donlad Trump fortalecen este argumento.

Camilo Manzur Jattin, enlace entre hidrocarburos y sector eléctrico. Ingeniero y economista es uno de los seis que conoce de energía. Es presidente de Asocodis, la asociación colombiana de distribuidores de energía eléctrica y un conocedor de la regulación, tarifas, subsidios, energías renovables, redes y el papel de ISA.

Claudia Margarita Lafaurie Taboada, la experiencia en hidrocarburos. Su perfil responde a una especialización técnica muy concreta: contratación de hidrocarburos, regulación energética y conocimiento de la institucionalidad petrolera colombiana. Estuvo en la ANH como subdirectora administrativa y financiera en una época crucial: participó en procesos de asignación de áreas y contratación de bloques petroleros, entre ellos la Ronda Colombia 2010.

Ludmila del Carmen Vergara, la seguridad jurídica. Abogada de la Sergio Arboleda, sucreña, el 14 de agosto asumió como superintendente de Transporte. Con ella el gobierno compleeta las tres patas de la mesa: Lafaurie aporta conocimiento jurídico-regulatorio de hidrocarburos, Manzur, experiencia en electricidad y Vergara, la experiencia en infraestructura, contratación y gestión estatal.

Betzy Patricia Martínez, la mirada social. Dirigente política del Atlántico y, además, una activista barranquillera vinculada a asuntos de niñez y temas sociales. En 2025 encabezó la lista al Senado por el movimiento político Con Toda por Colombia asociada a la lista de Juan Daniel Oviedo. El gobierno a presenta como una persona que puede incorporar a la Junta una “mirada social y territorial”, particularmente desde la región Caribe.

Los tres que repiten junta

Los tres miembros de junta que repiten tienen en común que fueron opositores en la administración saliente. Luis Felipe Henao, que representa a los accionistas minoritarios que son los fondos de pensiones es el actual presidente de la junta directiva. Siempre encabezó la posición a Ricardo Roa y a junta que estuvo de su lado hasta el final. Lo que está por verse es si se mantendrá en esa posición durante esta transición.

César Loza, la voz de los trabajadores. de quien fue presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) y se convirtió en su primer representante en la junta directiva de Ecopetrol. Loza, representa a un sector poderoso y que, sobre todo, necesita proteger el negocio tradicional de la exploración y explotación de hidrocarburos y el apoyo a técnicas como el fracking al que Abelardo le ha dado el Si.

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También seguirá Ricardo Rodríguez Yee, miembro independiente de la junta y reconocido por su experiencia en el sector energético. Rodríguez Yee, quien recientemente recibió el respaldo de los gobernadores de los departamentos productores, significa una garantía en la bolsa de Nueva York.

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