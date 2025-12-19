Estos son los destinos de Colombia más populares para viajar y vivir la Navidad

Las fiestas de fin de año confirman que cada vez más viajeros optan por salir de la casa y recorrer ciudades y regiones llenas de tradición y planes festivos

Diciembre, una de las épocas más celebradas del año es una temporada con alta demanda de viajeros buscando destinos para cambiar de ambiente y disfrutar con sus familias; pues cada vez más colombianos prefieren pasar la Navidad y despedir el año viajando a los diferentes destinos de Colombia. Los colombianos quieren vivir el sabor de los pueblos y los departamentos llenos de folclor y tradición, es por eso que aquí le mostramos los destinos más populares de Colombia ideales para pasar la temporada navideña.

Medellín, Cali y Pereira se encuentran dentro de los destinos urbanos más populares con vuelos económicos. Medellín se posiciona como la ciudad con los tiquetes más baratos para viajar en diciembre, gracias a su oferta de planes navideños. Sus sorprendentes alumbrados, los eventos culturales y el ambiente festivo convierte a esta ciudad en una de las opciones más atractivas para quienes buscan celebrar sin gastar de más.

Le siguen Cali y Pereira, dos ciudades que han ganado protagonismo en las búsquedas de los viajeros. La capital del Valle se ha destacado por su clima cálido y su oferta cultural, mientras que Pereira se consolida como la puerta de entrada al Eje Cafetero ideal para quienes prefieren un plan más tranquilo, rodeado de paisaje y tradición.

Sin duda alguna el Caribe colombiano sigue liderando la lista de preferencias. Aunque los precios suelen ser más altos, los destinos de sol, playa y arena siguen en tendencia por el interés de los viajeros. Santa Marta y Cartagena están entre los lugares más buscados para Navidad y Año Nuevo, gracias a sus bellos y cómodos hoteles, playas, actividades familiares y celebraciones en la noche.

A esta lista se suman ciudades como Montería y Riohacha, que han ganado protagonismo y es una buena opción para quienes buscan destinos menos congestionados, pero con costos competitivos.

Por otro lado, está la ciudad de Montería que se consolida como una de las opciones con buenas tarifas aéreas para esta temporada, lo que la convierte en una opción llamativa para quienes buscan descanso con precios cómodos.

Viajar en familia sigue liderando

Según un informe de Viajes Falabella, más del 55 % de los viajes en Navidad corresponden a grupos familiares, una cifra que representa un crecimiento significativo comparado con el año anterior. Dentro de Colombia, San Andrés y Santa Marta encabezan las reservas para este tipo de viajes, especialmente por su oferta todo incluido y planes pensados para todas las edades.

Consejo para ahorrar

Los expertos coinciden en que lo mejor para viajar es anticiparse. Reservar con tiempo le permite conseguir mejores precios y evitar los picos más altos en precios y demandas especialmente en fechas del 20 al 23 de diciembre que son unos de los días más caros para volar dentro del país.

