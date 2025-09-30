El tranquilo pueblo de Santander que, entre cascadas y pozos azules, brilla por ser la capital piñera de Colombia

Más allá de Barichara y destinos clásicos de Santander, Lebrija se abre paso como un rincón mágico donde la naturaleza cautiva a cada visitante

Al noreste de Colombia se encuentra una joya que guarda secretos dignos de descubrir. Santander, tierra de historia, tradición y paisajes, no solo es Barichara ni los destinos que suelen aparecer en los recorridos habituales. En medio de montañas y caminos cálidos se levanta Lebrija, un pueblo que pocos han explorado, pero que deslumbra a quienes deciden visitarlo. Capital piñera del país y refugio natural de cascadas y pozos azules, este rincón de Colombia se ha convertido en un destino que combina autenticidad, aventura y encanto.

El camino que lleva a los turistas a Lebrija: así puede conocer este pueblo de Santander

Lebrija está muy cerca de Bucaramanga, apenas a 20 kilómetros de la capital santandereana. Para llegar basta con pasar por Girón y continuar por la ruta que conduce directamente hacia el municipio. En carro, el trayecto dura entre 33 y 40 minutos, según el tráfico y las condiciones del camino.

Si la aventura empieza en Bogotá, la historia es distinta: el viaje puede tardar alrededor de 9 horas, recorriendo casi 490 kilómetros de carretera. Una travesía que, aunque larga, permite disfrutar de los paisajes colombianos y de la transición hacia un clima cálido que caracteriza a la región.

El encanto de Lebrija y todo lo que ofrece a sus visitantes

Lebrija es conocida como la capital piñera de Colombia, pero su encanto no termina allí. Sus atractivos naturales la convierten en un destino ideal para quienes buscan planes al aire libre. En la vereda El Conchal se encuentran los famosos Pozos Azules, tres cuerpos de agua rodeados de vegetación que enamoran a caminantes, ciclistas y aventureros.

Otro lugar imperdible son las cascadas Las Margaritas, ubicadas en la vereda San Gabriel, dentro de una finca que lleva el mismo nombre, donde el agua cristalina cae en medio de un entorno selvático.

La lista continúa con los Pozos Canoas y una oferta de hospedajes que permite prolongar la experiencia en contacto con la naturaleza. A esto se suma el recorrido por el centro del pueblo, donde la vida cotidiana de los lebrijenses se mezcla con la hospitalidad que caracteriza a los municipios santandereanos.

Panorámica de Lebrija

Lebrija es un recordatorio de que Colombia guarda tesoros más allá de los destinos más conocidos. Entre pozos, cascadas, cultivos de piña y su ambiente cálido, este pueblo de Santander confirma que el país aún tiene paisajes por explorar y disfrutar.

