- El día que Chris Carpentier quedó pobre, lo perdió todo y una parálisis le cambió la vida

Su historia pasó del éxito absoluto a las deudas y noches durmiendo en el piso antes de volver a empezar con una renovada y agradable personalidad que había perdido

Christhoper Carpentier tenía 18 años cuando decidió salir de Chile con la idea de aprender a cocinar en serio. Llegó a Estados Unidos sin contactos ni garantías, y aunque su familia tenía dinero, empezó desde abajo. Antes de entrar a una cocina, limpió baños y trabajó como camarero. Esa etapa, lejos de los reflectores que después lo acompañarían, fue la que le permitió entender el ritmo de los restaurantes, el trato con los clientes y la exigencia de un oficio que no admite pausas.

Estudió cocina en Washington al tiempo que se fuer abriendo camino en cocinas profesionales donde coincidió con nombres respetados como Jean Louis Palladin, Tino Buggio y Michel Richard. Aprendió técnica, disciplina y velocidad.

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Al terminar su formación, regresó a Chile a finales de los años noventa a donde llegó con experiencia, ambición y una forma de trabajar que no era común en el medio local. En poco tiempo el destino lo llevó a estrellarse con una oportunidad en televisión. Un segmento de cocina en un canal matutino le dio visibilidad cuando apenas tenía poco más de 20 años. Funcionó. El formato conectó con la audiencia y su estilo directo lo convirtió en una cara conocida. Esa exposición lo llevó a Argentina, donde se integró al canal El Gourmet. Su imagen empezó a adquirir notoriedad. Allí consolidó su presencia regional y se volvió un referente en la pantalla para quienes seguían programas gastronómicos.

Con ese impulso abrió en Santiago el restaurante Agua. El lugar creció rápido. No era solo una buena cocina; era una experiencia que la gente quería vivir. Las filas para conseguir mesa se extendían durante días y la expectativa se convirtió en parte de la marca. En 2002, la revista Condé Nast Traveler lo incluyó entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Ese reconocimiento consolidó el momento más alto de Carpentier. Tenía dinero, fama y una clientela dispuesta a esperar lo que fuera necesario por sentarse en su mesa.

En paralelo, su imagen se asoció con marcas de lujo. Fue rostro de Porsche y tenía dos de esos vehículos estacionados a la entrada de su restaurante. El éxito no era discreto. Se veía en los detalles, en el ritmo de trabajo y en la exposición pública. Trabajaba hasta 18 horas al día y mantenía el control de cada aspecto del negocio.

El insoportable Carpentier

Entre los 23 y los 29 años su comportamiento cambió. Se volvió distante, poco accesible, y dejó de hablar con muchas de las personas que lo rodeaban. La presión, el reconocimiento y el ritmo sostenido empezaron a marcar un falso carácter.

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En ese periodo también se produjeron tensiones personales. Una pelea con su padre, quien era socio capitalista del restaurante, terminó en ruptura. Carpentier se retiró del negocio que había levantado y decidió empezar de nuevo con otros socios, muy lejos de su papá con quien dejó de hablar por unos seis años. Abrió otro restaurante y volvió a tener buenos resultados. Ese nuevo proyecto reforzó la idea de que podía sostener el éxito por sí mismo. Sintió que todo estaba bajo control.

Pero esa estabilidad no duró. En un punto, la estructura que había construido empezó a fallar. Por cuestiones políticas el restaurante tuvo que cerrar. Las deudas se acumularon y lo dejaron sin margen de maniobra. La situación económica se volvió crítica y su vida personal también se resquebrajó. Su esposa lo dejó y él se quedó sin casa. Terminó durmiendo en el piso de su oficina, sobre un colchón, mientras intentaba resolver compromisos financieros que lo superaban. Pasó de ser una figura visible y solvente a alguien que debía dinero y no tenía cómo responder.

El desgaste físico y emocional tuvo consecuencias. En medio de ese escenario sufrió una parálisis completa que lo llevó a una clínica. Permaneció un tiempo hospitalizado en Santiago. Su decaída fue la suma de estrés, deudas y años de intensas jornadas laborales. El cuerpo respondió a un límite que se había ignorado durante demasiado tiempo.

El volver del verdadero Chris Carpentier

La salida de la clínica marcó un punto de inflexión. Empezó un proceso de cambio que no fue inmediato ni superficial. Recuperó una forma de relacionarse distinta, más cercana, más consciente de lo que había pasado. Volvió a ser una persona accesible y trabajó en reparar vínculos. Se tomó al menos un año para pedir perdón a quienes había maltratado y sobre todo para reconstruir su entorno.

Con dinero prestado, volvió a empezar. Sin el respaldo de antes y con la experiencia acumulada, reconstruyó su carrera paso a paso. La televisión volvió a ser un espacio importante. En Colombia se hizo especialmente conocido por su participación en MasterChef, donde conectó con una audiencia amplia que lo reconoció por su exigencia y su conocimiento. Esa visibilidad se tradujo en nuevas oportunidades.

Con el tiempo también logró estabilizar sus negocios. Abrió y consolidó restaurantes en Colombia y en Chile, y diversificó su actividad hacia otros proyectos relacionados con la gastronomía. Su agenda volvió a llenarse, pero con una lógica distinta a la de sus primeros años de éxito. El trabajo siguió siendo intenso, aunque con un enfoque más equilibrado.

El camino que empezó limpiando baños en Estados Unidos y pasó por cocinas de alto nivel, estudios de televisión y restaurantes premiados, también incluyó noches en un colchón en una oficina y una hospitalización que obligó a detenerse. Ese recorrido, sin adornos ni atajos, es el que explica por qué su nombre sigue vigente en la gastronomía latinoamericana.

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