Las tres localidades donde más roban carros en Bogotá

Según las denuncias, entre los meses de enero y mayo de 2025 se robaron 1.147 carros en Bogotá, la hora en que mas roban es entre la 7 y las 12 de la noche

El 43% del hurto a vehículos en Bogotá, se concentra en tres localidades: Kennedy, Puente Aranda y Engativá. Entre los meses de enero y mayo de 2025 se robaron 1.147 carros, de acuerdo con el reporte de las autoridades y las denuncias hechas por el concejal de Bogotá, Andrés Barrios del partido Centro Democrático. Según el concejal, en el primer semestre de 2025, en la localidad de Kennedy se registraron más de 200 casos de hurto; en la localidad de Puente Aranda los robos estuvieron cerca de los 150; en la localidad de Engativá la cifra llegó a los 126 hurtos reportados.

Barrios Bernal afirmó que, entre los meses de enero a junio de 2025, en el resto de localidades de Bogotá también hubo robo de automotores: en la Localidad de Suba se presentaron 86 casos; en la localidad de Fontibón 74 hurtos; en Ciudad Bolívar se registraron 71 casos; en la localidad de Rafael Uribe Uribe 59; en Bosa 58; en San Cristóbal 45; en Barrios Unidos 39; las localidades de Usme y Teusaquillo se reportaron 38 casos respectivamente y Tunjuelito tuvo 33 casos registrados.

De acuerdo con las estadísticas entregadas por la Policía, el 38% de los hurtos a vehículos ocurre entre las 7 y las 12 de la noche y el 37% de los robos se presentan los fines de semana. Así mismo, indicaron que en el 70% de los robos, los delincuentes utilizan la modalidad de halado.

En las tres localidades de Bogotá que presentan mayor cantidad de hurtos, los barrios que más se han visto afectados por el robo de carros son: Ciudad Kennedy Central y Castilla en Kennedy; Ciudad Montes y Galán en Puente Aranda; Normandía en Engativá. Las cifras entregadas por las autoridades sobre el robo de vehículos muestran que todos los días de la semana se presentan hurto de automotores en Bogotá, pero los días donde se registran más casos están entre los martes y viernes. En el primer semestre de 2025 los hurtos estuvieron por encima de los 70 casos, todos registrados en horas nocturnas, los días martes y viernes.

Sin embargo, la administración de Galán señaló que en el primer semestre de 2025 el hurto de vehículos en Bogotá se redujo en un 48% en todas las localidades, excepto en la localidad de Fontibón. Durante el 2024 entre los meses de enero a junio se robaron 2.213 carros y este año, en ese mismo periodo, se registraron 1.147 hurtos, mientras que en la localidad de Fontibón se incrementaron en un 29,8% los hurtos, pasando de 57 a 74 casos.

Sobre el tema, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, dijo que, después de 6 meses de una investigación realizada por la Policía, se logró un importante resultado en contra del tráfico de autopartes robadas en la ciudad. El mandatario aseguró que en operativos adelantados en locales comerciales del barrio la Estanzuela en la localidad de Los Mártires, las autoridades encontraron un total de 250 motores de distintas marcas con seriales alterados y regrabados.

Según Galán se ha logrado reducir en un 25% el hurto de vehículos en la ciudad y este es quinto golpe contundente que la Policía le ha dado la delincuencia dedicada al robo de automotores. El alcalde también manifestó que en los cinco operativos adelantados por las autoridades han logrado recuperar 800 motores con falsedad marcaria, de los cuales 2 se hicieron en el sector de la Estanzuela en el centro de Bogotá, dos más en el Siete de Agosto y otro en la zona del Restrepo. En el operativo también hallaron 12 motores casi nuevos ocultos en sótanos.

