- Estos son los 153 peajes de Invías y la ANI por los que será más caro cruzar

La noticia la confirmó el ministro de hacienda Ricardo Bonilla. Los peajes a cargo de Invías y la ANI suben de precio a partir de hoy (jueves 1 de agosto/24). El alza corresponde al 50 % del alza que según MinHacienda estaba pendiente sobre el IPC del año 2023. El paso por estos peajes subirá el 4,64 %, un incremento quue quedó sentenciado bajo la Resolución 20243040035675 del 31 de julio de 2024.

Una de las vías más costosas para viajar por carretera desde Bogotá es la vía a Villavicencio, con el nuevo incremento, que ya cuenta con rechazo por parte del gremio de transportes, la ida y vuelta desde Bogotá a la capital del Meta en un vehículo pequeño tendrá un valor de $111.800.

Los peajes no habían tenido el incremento total desde inicios del año pasado, debido al decreto 0050 de 2023 que emitió el gobierno de Gustavo Petro, con el cual se dio la orden de no subirle a los 34 que están a cargo de la Nación, para no afectar el bolsillo de los colombianos, mientras la economía del país se estabilizaba. El primer incremento que debía estar ligado al IPC se realizó en diciembre de 2023.

Esta orden emitida por Gustavo Petro en su momento, aunque fue un alivio para los ciudadanos, fue también un golpe financiero al gobierno, el cual tuvo que pagarles a las concesionarias privadas a las que tuvo que pagarle mensualmente cerca de $ 1.400 millones, por cuenta de los ingresos que en su momento dejaron de recibir.

Así quedarán las tarifas vía al llano.

En total el número de peajes que subirán de precio son 153, 119 de ellos estan a cargo de la Agencia Nacional de infraestructura ANI y los 34 restantes están a cargo de Instiuto Nacional de Vías, Invias.

Con el nuevo incremento por parte del gobierno, el peaje más costoso del país, que es el del Túnel de oriente, pasará de $23.800 a $24.900. El peaje de Piparál en el Meta pasaría de $23.000 a $24.100.

Los 34 peajes que están en manos de Invías y que subirán de precio con la nueva orden dada desde el Ministerio de Transporte, que fue firmada por la recien posesionada ministra María Constanza García son:

