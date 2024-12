Estos peajes colombianos podrían dejar de existir; concejales regionales se oponen por esta razón

.Publicidad.

La concesión de principal vías del Eje Cafetero, y por esta razón de los peajes ubicados en ella, está a cargado de la empresa Autopistas del Café, pero sólo durará hasta 2027. Es por eso que en un foro recientemente organizado en Manizales se discutió sobre el futuro de esta carretera y de una propuesta que ha generado tanto críticas como gestos de aprobación: eliminar los peajes que fueron construidos a través de la misma.

Eliminar los peajes de la carretera de 256 kilómetros que está ubicada en el Eje Cafetero, tiene sus pros y sus contras. Es una medida que podría beneficiar el turismo, pero de acuerdo a congresistas regionales, como la Representante a la Cámara Piedad Correal Rubiano, esta medida afectaría a la conectividad de las vías nacionales.

“Se ha querido incluir esta obra dentro de la concesión de Autopistas del Café como si fuera un proyecto local, cuando en realidad es una vía nacional que conecta el centro del país con Buenaventura. Además, los quindianos también hemos pagado peajes altos para movilizarnos hacia Pereira y Manizales, donde tenemos múltiples actividades económicas, educativas y comerciales. Por eso, considero injusto que Caldas y Risaralda pretendan excluir la doble calzada de los planes futuros y además pedir la eliminación de peajes”, señaló la congresista al medio Crónica del Quindío.

Otros congresistas también argumentan que los congresistas de Caldas y Risaralda no logran dimensionar la importancia que tiene esta vía para el Eje Cafetero, y cómo la eliminación de esos peajes los afectaría. "Durante 20 años, Autopistas del Café ha construido las mejores obras en Caldas y Risaralda, con dobles calzadas, variantes e interconectores viales de alta calidad. Mientras tanto, el Quindío apenas cuenta con dos peajes: uno entre Armenia y Pereira, y otro que conecta hacia el Valle. No puede ser que, después de recibir estas inversiones, ahora digan que quieren eliminar peajes y que no están dispuestos a aportar para la doble calzada Calarcá-La Paila, una obra que beneficia a toda la región", afirmó Jhon Edgar Pérez al mismo medio de comunicación.

La propuesta hecha en el foro IP Conexión Centro, no se propuso eliminar todos los peajes, sino tres, de los siete que actualmente están en la vía. La postura de congresistas como Carolina Giraldo de Risaralda u Octavio Cardona de Caldas es que la inversión no justifica los beneficios recibidos por sus regiones.

