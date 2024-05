Estos los 2 productos “económicos” que se están volviendo impagables

.Publicidad.

En las redes sociales de Price It, refirieron dos productos que cada vez consumen más los colombianos, pero que también se están volviendo cada vez más costosos: El aceite de oliva, en el video citan el de D1 de marca Castell del Fierro y el cacao marca Corona.

El primero aumentó en 67% en los últimos meses, porque pasó de valer 14.990 pesos a costar 24.990 pesos y el segundo en más del 49%, según explica el presentador del clip que se ha vuelto viral en redes sociales. En este caso, el cacao marca Corona pasó a valer $ 11.890, cuando antes costaba $ 7.990.

Pero esto no pasa por ninguna razón caprichosa o por un aprovechamiento de los supermercados, sino que de acuerdo a lo que explica el equipo de Price It, las brutales sequías que tuvo que soportar España el año pasado, son las que han hecho que el costo del aceite de oliva encarezca tanto.

Según explican en el video, esto representa un problema para muchos colombianos que han decidido invertir un poco más y comprar aceite de oliva, porque este sería una opción mucho más saludable para las comidas. Aunque este detalle puede ser sujeto a debate, ya que también hay médicos quienes dicen que el aceite de oliva es sano únicamente cuando no ha pasado por un proceso de cocción.

¿Cuáles son los otros productos que han aumentado demasiado de precio?

Los otros productos que han aumentado de precio, aunque no tanto como el aceite de oliva, son los productos de cacao y el influencer pone como ejemplo los de la línea Corona. En este caso él explica que la razón está ligada a que la producción de cacao ha descendido en los últimos años.

Incluso, en Price It citan un artículo de CNN, donde se habla de que el aceite de oliva no sólo se ha puesto muy caro, sino que también podría no ser siquiera un aceite auténtico.