Tres productos de aseo para hombres buenos y baratos que puede conseguir en Dollarcity

.Publicidad.

Si existe algo que adoren los colombianos son los productos de Dollarcity, no solo porque tiene una gran variedad de secciones como mascotas, hogar, dulces, confitería, cocina, entre tantos otros si no porque se encuentran cosas muy útiles y no se excedan con los costos, lo que ha hecho que existen ciento en Colombia.

Por eso aquí le contamos cuáles son esos productos de aseo para hombre que encuentra mucho más baratos en Dollarcity, son de buena calidad y además son un básico en la lista del aseo diario según el creador de contenido ‘Price it col’:

..Publicidad..

1. Desodorante para pies Arden For Men que normalmente está en $21.000 pesos en otros supermercados se encuentra en el Dollarcity a nada más que $12.000 pesos. Lo que es una disminución del 44%.

...Publicidad...

2. También el shampoo Connect For Men de 310 ml que en otros supermercados cuesta $15.500 pesos, en Dollarcity cuesta solo $8.000 pesos. Lo que es una disminución del 48%.

....Publicidad....

3. Finalmente, el desodorante Speed Stick para hombre que en otros supermercados cuesta $18.400 pesos en Dollarcity cuesta $14.000 pesos. Lo que es una disminución del 23%.

| Ver también: Los 5 productos populares de D1 que cuestan menos de $8 mil pesos ¿valen la pena?