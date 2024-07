Karol G aplastó a Taylor Swift con las ventas de sus conciertos en Madrid; se llevó millonada en euros

.Publicidad.

Este fin de semana Karol G realiza cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, organizados por la productora de eventos Livenation, para los que vendió la totalidad de las boletas y que además serán los últimos de su gira por Europa.

El dato es sorprendente por muchos motivos, pero hay dos que vale la pena remarcar: Superó el récord de 225.000 tiquetes que tenía la banda Coldplay y además, hizo el doble de conciertos que Taylor Swift, quien es supuestamente la nueva diva del pop mundial. Se estima que, sólo por estas presentaciones en la capital española, La Bichota ganará 24 millones de euros.

El dato lo arroja, el escritor y periodista radicado en Madrid, Daniel Samper Pizano en la última de sus columnas para Cambio. Donde reconociendo que no es un experto karolgiología, hace varios análisis muy pertinentes y los apalanca con una frase demoledora que habría dicho un medio de comunicación español: Mientras la gringa tiene el doble de prensa, la colombiana la duplica en éxito.

Parecería un disparate poner a La Bichota por encima de la máxima diva del pop mundial y, sobre todo, con base a su éxito en sólo un país europeo. Pero hay un detalle que se le escapa a Pizano que podría explicar por qué podríamos estar cerca de que la estrella femenina número uno del género sea latina y colombiana.

La música de Karol G está, principalmente, hecha para la discoteca; lo que significa que la intérprete de "Provenza" o "TQG" suena cada noche en más clubes nocturnos del planeta que su antagonista y que pueda llegar a espacios que la estadounidense no alcanza.

Esa es una de las razones por las que el reggaetón se convirtió hace años en la música que ponía varias de las principales figuras globales. Porque al estar en discotecas, tenía una penetración constante que pocos otros géneros musicales podían alcanzar. Esa es la misma razón por la que el trap, que es el género que Maluma exploraba en "Cuatro babys", subió como palma y bajó como un coco relleno de plomo.

Samper Pizano escribe: "Jon Pareles, crítico musical de The New York Times, anota que la artista opone al reguetón machista 'una feminidad alegre, sincera, sexualmente positiva'. Y este punto podría ser importante de destacar, porque aunque ambas han sido reconocidas como íconos feministas (más allá de sí ellas se definen o no de esta manera); Taylor Swift también es la persona que utiliza su avión para vuelos ridículamente cortos y enormemente contaminantes.

Mejor dicho, si a Bad Bunny lo cancelaron por arrojar un teléfono de una fanática, no sorprendería que pronto algo parecido ocurriera con la estrella número uno de la música de Estados Unidos.

Taylor Swift no ha hecho giras extensas por Latinoamérica, lo que en primera medida podría interpretarse como una falta de interés de la artista, pero también podría estar relacionado con la posibilidad de que su equipo de trabajo haya entendido que por estos lares no es tan grande como muchos piensan.

Por ejemplo, Bad Bunny nunca llegó a Asia (con pequeñas excepciones), a África, ni a Inglaterra; mientras J Balvin se presentó la semana pasada en Yakarta (Indonesia) y tiene varios éxitos pegados con cantantes nigerianos, que tienen alta rotación en el continente africano.

*Periodista de Las 2 Orillas y autor del libro Reggaetón: Una revolución latina (2022).

