- Estos fueron los tres centros comerciales que más ganaron a punta de parqueaderos durante 2025

Durante 2025, los parqueaderos dejaron más de $152 mil millones y se consolidaron como un negocio clave para los malls

Los centros comerciales siguen moviendo sus fichas y generando ingresos, no solo por la llegada de visitantes, sino también gracias a nuevas fuentes de negocio como los parqueaderos. De hecho, el Mapa de Centros Comerciales del medio especializado Mall & Retail reveló cuáles fueron los establecimientos que lograron mayores ingresos por este concepto durante el último año, dejando cifras y posiciones que sorprenden.

Para realizar el informe, Mall & Retail estudió 23 complejos comerciales, permitiendo evidenciar que esta operación sigue creciendo y se ha convertido en una pieza clave dentro de la dinámica financiera de estos espacios.

Sin embargo, entre tanta variedad, hay algunos que han logrado liderar el listado y hoy son referentes del sector, no solo por la cantidad de vehículos que movilizan diariamente, sino también por los ingresos que reciben frente a su competencia en Bogotá.

Los 3 centros comerciales que más ganan con sus parqueaderos

El informe de Mall & Retail reveló que, durante 2025, los ingresos que recibieron los centros comerciales por medio de sus parqueaderos alcanzaron los $152.416 millones, marcando un crecimiento del 16,6 % frente al año anterior. Lo más llamativo es que estos ingresos representan más del 20 % de lo que recibieron los complejos analizados para la elaboración del estudio.

Ahora bien, hay algunos puntos que lideraron este ranking y, curiosamente, son también algunos de los centros comerciales más importantes y concurridos del país y de la capital.

El primer lugar fue para Unicentro, que movilizó cerca de 2,7 millones de vehículos durante 2025 y logró ingresos por $24.467 millones, según la información oficial de Mall & Retail.

|Le puede interesar En un pueblo de Santander que tiene 25 habitantes se encuentra el primer peaje que tuvo Colombia

En la segunda posición quedó Santafé, ubicado al norte de Bogotá. Este centro comercial consiguió ingresos por $15.234 millones y registró un tráfico cercano a 1,79 millones de vehículos, ocupando el tercer lugar en movimiento automotor.

El tercer puesto en ingresos fue para Centro Mayor, otro de los complejos comerciales más tradicionales e importantes de Bogotá. Según el informe, logró recaudar $12.345 millones y alcanzó un tráfico aproximado de 2,31 millones de vehículos.

Es importante entender que estos números pueden variar constantemente y que las posiciones cambian dependiendo de múltiples factores. De hecho, el mismo medio especializado explicó que aspectos como la ubicación, las tarifas, el nivel de ocupación y la cantidad de celdas de parqueo influyen directamente en los resultados.

Por ejemplo, llama la atención que Unicentro también lidera en rotación de celdas de parqueo, aunque en este apartado aparece otro importante centro comercial como Gran Estación, que también destaca por el movimiento constante de vehículos.

Lo cierto es que este informe deja claro que los parqueaderos ya no son un servicio complementario para los centros comerciales. Hoy representan una fuente de ingresos realmente importante y un negocio que sigue creciendo dentro de la operación de estos gigantes comerciales.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..