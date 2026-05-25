- En un pueblo de Santander que tiene 25 habitantes se encuentra el primer peaje que tuvo Colombia

Curiosidades como haber tenido la iglesia sin parroco durante 80 años y un estadero que cuenta con solo 8 habitaciones son de las cosas que hacen unico este lugar

En las entrañas del imponente Cañón del Chicamocha, donde el sol golpea sin clemencia y la brisa rara vez cruza, se encuentra Jordán, Santander: el pueblo con menos habitantes de Colombia. Actualmente en el casco urbano del pueblo viven 25 personas, hay 36 casas, la mayoría abandonadas, y aproximadamente, 12 familias.

En Jordán es imposible que un cualquier visitante pase desapercibido, pues la quietud de sus solitarias calles empedradas siempre delata hasta al más silenciosos foráneo. Sin embargo, esto no es un problema. Los jordanenses son pocos, pero son personas cálidas que siempre están en disposición de recibir muy bien a cualquier turista.

El pueblo cuenta con dos tiendas pequeñas y un hotel que se llama la Posada del Caminante, el cual solo tiene ocho habitaciones que atiende a los pocos turistas que solo van de paso por este municipio. Además de eso cuenta con un puesto de salud en el que hay dos enfermeras de tiempo completo y un médico que asiste una vez por semana.

El colegio principal del pueblo se llama Nuestra señora de Fátima y no tiene más de 100 alumnos. Sin embargo, en las veredas hay escuelas con grados de primaria como es el caso de la vereda El Guácimo. En el parque del pueblo, además de un quiosco que ya no se usa, se encuentra la catedral que desde hace siete años tiene sacerdote, luego de haber estado 80 años sin parroco.

A las orillas del río Chicamocha se encuentra el mayor atractivo turístico de Jordán: el puente Lengerke, una de las estructuras con más historia del país que conecta a Jordán con La Mesa de Los Santos. Fue construido en 1864 por un ingeniero inglés. Aunque en 2018 fue restaurado, aún conserva las garitas de piedra donde se vivieron episodios históricos como, por ejemplo, haber sido el primer peaje de Colombia y se dice que por esta zona se desplazaron las tropas libertadoras de Simón Bolívar en épocas de la lucha por la independencia.

¿Por qué vive tan poca gente en Jordán?

La razón de la baja densidad poblacional del municipio se debe a dos razones. La primera se remonta a los años 50 del siglo pasado cuando los conservadores desterraron a los liberales del pueblo en el contexto de la guerra bipartidista de aquella época. La segunda razón se debe a que la carretera principal quedó a 20 kilómetros de Jordán, dejando al municipio desconectado del resto de la región.

Sin embargo, según datos del DANE, la población de Jordán aumenta considerablemente en las veredas del municipio donde se alcanza la cifra de 1.559 personas. La actividad económica de Jordán es la agricultura, en especial de cultivos de frutas, fríjol y tabaco. Además de esto, los habitantes de Jordán cuentan con el lujo que, seguramente, no se da ningún otro colombiano en cualquier rincón del país: vivir en medio de un tranquilizante silencio que parece detener el tiempo.

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