- El negociazo con el que Cristiano Ronaldo hace plata en todo el mundo, lejos de las canchas

Mientras se acerca el final de su carrera, Cristiano Ronaldo sigue multiplicando su fortuna con una cadena de hoteles que nació en Madeira y ya llegó a Times Square

El astro del fútbol está por disputar el que probablemente será su último Mundial y el inicio de la recta final de una carrera legendaria. Sin embargo, Cristiano Ronaldo no solo se convirtió en una figura histórica dentro de las canchas, sino también en un empresario que ha sabido invertir en distintos sectores alrededor del mundo. Hoy, el portugués cuenta con clínicas de injerto capilar, marcas de agua, ropa interior, fragancias e incluso una línea de hoteles que se ha convertido en uno de sus negocios más llamativos.

Entre sus más de 20 compañías y los miles de millones de dólares generados a lo largo de su carrera, el delantero también apostó por el turismo con la cadena Pestana CR7 Lifestyle Hotels, un proyecto que mezcla lujo, ubicación estratégica y la imagen global del futbolista.

Así arrancó el negocio hotelero de Cristiano Ronaldo

En 2016, Cristiano Ronaldo atravesaba uno de los momentos más brillantes de su carrera. Ese año levantó la Eurocopa con Portugal y conquistó una nueva Champions League con el Real Madrid. En medio de ese éxito apareció una alianza que terminaría convirtiéndose en uno de sus negocios más rentables.

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El portugués se asoció con Dionísio Pestana, heredero y líder del Pestana Hotel Group, una de las cadenas hoteleras más importantes de Portugal. El acuerdo entre ambos, valorado inicialmente en unos 75 millones de euros, tenía un objetivo claro: crear hoteles lifestyle que combinaran turismo, diseño moderno y la marca CR7.

Cristiano Ronaldo junto a Dionísio Pestana.

El primer hotel abrió sus puertas en Funchal, Madeira, tierra natal del futbolista. El lugar fue construido junto al puerto deportivo y comparte espacio con el Museo CR7, dedicado a la carrera del delantero. Con 48 habitaciones, este proyecto se convirtió en la semilla de una expansión internacional que no tardó demasiado en llegar.

El hotel de CR7 en Funchal.

Con el paso de los años, la cadena empezó a crecer y hoy cuenta con hoteles en Lisboa, Madrid, Nueva York y Marrakech. Cada uno mantiene una identidad ligada al estilo de vida del jugador, combinando decoración moderna, espacios deportivos y ubicaciones privilegiadas en zonas turísticas.

El hotel de Madrid, ubicado en la Gran Vía, es uno de los más reconocidos de la marca y cuenta con 168 habitaciones. El de Nueva York se encuentra en Times Square y tiene 176 habitaciones, mientras que el de Marrakech, en Marruecos, ofrece 174 habitaciones y suites. Lisboa, por su parte, fue una de las primeras apuestas internacionales de la cadena y suma 88 habitaciones.

Un negocio que sigue generando millones

Lo más llamativo de estos hoteles es que hospedarse allí no resulta tan exclusivo como muchos podrían imaginar. Dependiendo de la temporada y la sede, una noche puede costar desde unos 400 mil pesos colombianos hasta cerca de 2 millones, cifras similares a las de hoteles cinco estrellas en grandes ciudades.

El negocio se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el futbolista. Solo el hotel de Madrid registró durante 2024 una facturación cercana a los 13,6 millones de euros y beneficios netos por aproximadamente 1,6 millones de euros, demostrando el impacto que ha tenido la marca CR7 en el sector turístico.

Aunque Cristiano Ronaldo sigue activo en el fútbol profesional, su faceta empresarial ya tomó una dimensión global. Su presencia en industrias tan distintas demuestra que el portugués entendió hace años que su nombre podía convertirse en mucho más que una marca deportiva.

Hoy, mientras millones de personas siguen pendientes de sus goles y de lo que pueda hacer en el Mundial de 2026, el delantero también continúa fortaleciendo un imperio empresarial que ya tiene presencia en varios continentes y que promete seguir creciendo incluso cuando llegue el día de colgar los guayos.

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