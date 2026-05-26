Los contratistas que manejaron mal los cementerios de Bogotá y los llevaron a perder más de $7 mil millones

El contralor Juan Zuluaga le puso el ojo al contrato y encontró responsabilidad en la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz por los malos manejos administrativos

El contralor de Bogotá Juan Camilo Zuluaga Morillo responsabilizó a la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz S.A.S. de la pérdida de más de 7 mil millones de pesos por las presuntas irregularidades e incumplimientos en la ejecución del Contrato #415 de 2021, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y la Unión Temporal para el manejo de los Cementerios de Bogotá.

En la investigación realizada por el organismo de control se encontró que la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz S.A.S. incumplió todas las obligaciones establecidas en el contrato relacionadas con el manejo de los Cementerios Distritales (Cementerio Central, Cementerio del Norte, Cementerio del Sur y Cementerio Parque Serafín, ubicado al sur de la ciudad en la Localidad de Usme), y la centralización de los recursos provenientes de los servicios funerarios prestados a los ciudadanos.

Detrimento patrimonial por 7 mil millones

Lo anterior generó un detrimento patrimonial por un valor de $7.512.777.525. En las pesquisas adelantadas por la Contraloría de Bogotá se evidenció que parte de dichos recursos fue manejada en cuentas bancarias no autorizadas, con recaudos en efectivo que no ingresaron a las cuentas fiduciarias establecidas en el contrato para la administración de los recursos públicos.

Según el titular del ente de control, Juan Camilo Zuluaga Morillo, y de acuerdo con el proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría, el 37,57 % del recaudo total de la concesión se hizo en efectivo directamente en las ventanillas de los Cementerios, sin que dichos dineros llegaran a las cuentas fiduciarias destinadas para tal fin por la Alcaldía de Bogotá.

Con esta decisión, la Contraloría de Bogotá busca proteger los recursos públicos de la ciudad con el fin de garantizar que sean administrados de forma correcta. Además, ordenó compulsar copia de la decisión a la Fiscalía General de la Nación para que realicen las investigaciones correspondientes sobre el caso.

A liquidar el contrato #415 de 2021

Por su parte, el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP) Armando Ojeda celebró la decisión del órgano de control, donde la entidad aportó oportunamente toda la información y documentación requerida por la Contraloría de Bogotá. Actualmente, la entidad realiza todas las actuaciones contractuales, administrativas y jurídicas correspondientes con el objetivo de llegar al cierre y liquidación del Contrato #415 de 2021, garantizando la respectiva defensa de los intereses del Distrito.

El 10 de diciembre de 2024, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, de forma unilateral, dio por terminado el contrato de concesión con la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz S.A.S. La medida se dio a conocer por medio de la Resolución #643 expedida por la UAESP, donde oficializó la determinación y otorgó un plazo de 5 días hábiles para que el contratista hiciera entrega de los Cementerios de Bogotá. El 21 de enero de 2025, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, asumió el manejo de los Cementerios Distritales.

Adjudicación de un nuevo contrato

La decisión fue adoptada por la Alcaldía después de recibir los informes que daban cuenta de las presuntas irregularidades cometidas por el contratista en el manejo de los Cementerios Central, Norte, Sur y Parque Serafín, y el cierre que hizo de los Cementerios la Unión Temporal dejando sin servicio a los ciudadanos, lo que terminó en la finalización del Contrato #415 de 2021, suscrito durante la administración de la exalcaldesa Claudia López.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en cabeza de Armando Ojeda Acosta, adjudicó el Contrato #580 de 2025 a la Empresa Inversiones Montesacro S.A.S. para la operación, administración, mantenimiento, gestión y conservación de los cuatro Cementerios Distritales durante un periodo de cinco años por un valor de $53.025.084.000 millones. El manejo de los Cementerios fue asumido por Montesacro en febrero de 2026 por medio de su representante legal Cesar Daniel Cañón López.

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