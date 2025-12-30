- Estos 3 pueblos están cerca a Bogotá y son ideales para poder pasar el fin de año y recibir el año nuevo

Entre clima cálido, termales y calles coloniales, estos pueblos cercanos a Bogotá son una buena excusa para salir de la rutina en fin de año

Estamos a pocos días de que finalice el 2025 y muchos ya están buscando algún destino fuera de la ciudad para cambiar de ambiente y recibir el 2026 de una forma más cómoda y tranquila. Sin embargo, definir ese destino no es tan sencillo como muchos podrían pensarlo, pues implica evaluar distintas opciones. Por eso, hoy le contamos cuáles son tres pueblos cercanos a Bogotá en los que podrá pasar fin de año y año nuevo con un clima diferente, espacios más relajados y planes ideales para desconectarse. Seguramente, alguno de estos lo convencerá por todo lo que tiene para ofrecer a sus visitantes.

Los 3 pueblos cerca a Bogotá para visitar y pasar año nuevo

Es probable que muchos estén pensando en cambiar el clima de Bogotá, que aunque este diciembre ha tenido días más cálidos, también ha estado marcado por jornadas frías. Por eso, abrimos esta lista de pueblos cercanos a la capital con Guaduas, un encantador municipio de calles coloniales y gente cálida. Es un destino cargado de historia, con un parque principal muy bello y varias actividades para disfrutar. Además de recorrer sus calles, los visitantes pueden conocer la Villa Olímpica o disfrutar de su piscina municipal, que es de origen natural.

Este es, posiblemente, uno de los destinos más “lejanos” de la lista, pues el trayecto puede tomar cerca de tres horas, principalmente por el tránsito constante de vehículos pesados que circulan por esta vía. Ahora bien, si busca un lugar más cercano, con clima cálido y un ambiente un poco más movido, La Vega puede ser la opción ideal. Este municipio es bastante conocido por su cercanía con la capital y por ser un destino económico en ciertas épocas del año.

Postal de La Vega.

Para llegar allí, basta con tomar la vía por la calle 80 y, gracias a la doble calzada, el recorrido suele tomar poco más de una hora. En La Vega se puede disfrutar de un ambiente tranquilo, pero también de múltiples piscinas, fincas de descanso e incluso de una buena rumba en algunas de sus discotecas.

Finalmente, si está pensando en un destino distinto, con planes más naturales y un ambiente aún más calmado, Choachí puede ser el lugar ideal. Un municipio donde el verde es protagonista gracias a sus montañas y paisajes imponentes, perfecto para quienes desean cerrar el año de forma íntima y relajada. Además, Choachí cuenta con termales, lo que permite complementar la experiencia con momentos de descanso y bienestar.

Aunque estas son apenas tres recomendaciones, alrededor de Bogotá existe una gran cantidad de opciones para disfrutar durante esta época, despedir el año y darle la bienvenida al nuevo con planes diferentes y lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

