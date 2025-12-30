El presentador de La Red al que Caracol ya le pasó la carta de despido para 2026: ¿se conoce la razón?

El presentador y experto en moda habría grabado su último programa tras recibir una carta de despido, una decisión que ya genera preguntas sobre el futuro de La Red

Durante años, La Red se convirtió en una cita obligada de los fines de semana para los televidentes colombianos. Entre chismes, moda y entretenimiento, uno de los rostros más reconocidos fue el de Juan Carlos Giraldo, quien ahora está en el centro de una noticia que sacudió al público fiel del programa. La versión que circula indica que el presentador recibió una carta de despido por parte de Caracol Televisión, con efectos a partir de 2026, marcando así el final de una etapa en la pantalla.

La información fue revelada por el periodista Carlos Ochoa, quien aseguró que Giraldo ya habría grabado su último episodio del programa de variedades. Según lo expuesto, el comunicador paisa se despidió silenciosamente del set tras cumplir con las grabaciones que tenía pendientes, incluyendo el capítulo emitido el domingo 28 de diciembre de 2025. Las imágenes de ese programa serían las últimas en las que aparece como parte del elenco oficial.

El cierre de una etapa en La Red

De acuerdo con lo conocido, Caracol Televisión habría optado por no renovar el vínculo contractual del presentador, una decisión que, según Ochoa, se dio sin una causa específica. El periodista afirmó que Juan Carlos Giraldo recibió una notificación formal en la que se le informaba que no continuaría en el proyecto para el próximo año, a pesar de su trayectoria y de su rol en secciones clave como la crítica de moda.

El propio Juan Carlos Giraldo confirmó posteriormente que la información divulgada era cierta, aunque no entregó mayores detalles sobre las razones detrás de su salida. Su confirmación fue suficiente para encender las reacciones en redes sociales, donde seguidores y televidentes manifestaron sorpresa y respaldo.

Durante su paso por La Red, Giraldo se consolidó como una de las voces más directas y reconocibles del programa. Su estilo crítico al evaluar los atuendos de figuras públicas y su presencia constante en eventos de moda lo convirtieron en un referente del formato. La ausencia de una despedida oficial al aire también llamó la atención, pues, según versiones cercanas, no se le habría permitido cerrar su ciclo frente a cámaras.

Por ahora, la decisión deja abierta la pregunta sobre el rumbo que tomará el programa y el futuro de la sección de moda, mientras Giraldo se prepara para iniciar una nueva etapa profesional fuera de La Red.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.