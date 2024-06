Esto le cuesta y así es un brunch de Crepes & Waffles: barra de frutas, pan, huevos y más delicias

Aunque muchos no lo saben este icónico restaurante también ofrece brunch los fines de semana y tiene muy buenas referencias de sus comensales

.Publicidad.

Este famoso restaurante de 44 años fue fundado en 1980 por Beatriz Fernández y Eduardo Macías, dos jóvenes estudiantes de la Universidad CESA, que abrieron en un parqueadero del norte de Bogotá el primer lugar de la ciudad. Como muchos saben es todo un éxito y en la actualidad es normal que se hagan hasta filas para entrar al restaurante. Por si no lo conoce le contamos cómo es el brunch de Crepes & Waffles.

Cómo es un brunch de Crepes & Waffles

Lo primero que hay que destacar es que tienen un menú especial para brunch y una cantidad de opciones bastante apetecibles. Las creadoras de contenido ‘lasdelbrunch’ fueron al restaurante pues lo consideran “un clásico”. Iniciaron por la barra de frutas y cereales que tiene una gran variedad además de acompañamientos deliciosos como yogurt.

..Publicidad..

Respecto a sus opciones de sal probaron el Waffle Madame que tiene una salsa parmesana cremosa y relleno de jamón ahumado y más queso. También los Huevos Benedictinos que están dentro de un muffin inglés con salsa de la casa, entre otros. De bebidas acompañaron con un Café Placer frío y un Appassionato dulce caliente.

...Publicidad...

Si quiere ir a este espacio imperdible de Crepes y Waffles lo hacen sábados, domingos y festivos, de 8:00 a.m. a 12:00 m. Además no tienen una cuota fija si no precios por cada plato y el promedio es de $7.000 a $30.000.

....Publicidad....

| Ver también: Está es la salsa colombiana que compite como una de las más ricas del mundo; es costeña