Esto le cuesta conocer El Encano, el pueblito de Nariño que parece un paraíso europeo

Para nadie es un secreto que Colombia esconde paraísos naturales únicos. Sin embargo, muchos prefieren conocer los paisajes europeos, pero no es necesario ir al otro lado del mundo para conocer espacios similares. Por ejemplo, en Antioquia se encuentra Entrerrios, un pueblo que gracias a sus montañas verdes y ríos cristalinos es comparado con Suiza o el caso del cañón del río Güejar que es comparado con Tailandia. Atrás no se queda Venecia, la ciudad italiana reconocida por sus canales y paseos en góndola, en Nariño se encuentra El Encano, un pueblito que no tiene nada que envidiarle.

La pequeña Venecia en Colombia

El Encano es un corregimiento del municipio de Pasto, reconocido por su arquitectura similar a la de Suiza. Sus canales similares a los de Venecia se deben a la laguna de La Cocha, también llamada lago Guamuez, el segundo lago natural de agua dulce más grande de Colombia.

Este lago es un embalse natural de origen glacial catalogado como el más biodiverso de Colombia, situándose en el sistema de páramos más bajo del mundo, el cual posee una extensa y variada vegetación.

En medio del lago, está el santuario de flora y fauna isla La Corota, la reserva natural más pequeña protegida como parque nacional en Colombia. Cuenta la leyenda local que La Corota se formó cuando una mujer se convirtió en isla por un ataque de celos mientras visitaba el lago.

Puede recorrer este lugar en lancha, al igual que la laguna, para posteriormente visitar la isla. Además, la gastronomía en este lugar es otro de los grandes atractivos turísticos, podrá probar la trucha, el dulce de chilacuan, chicha, sopa de maíz, calabaza, entre otras preparaciones.

Para llegar a este destino primero debe dirigirse a la ciudad de Pasto, puede hacerlo en bus por alrededor de $100 mil pesos o en avión por aproximadamente $200 mil. Una vez en este lugar, debe ir al Hospital Universitario Departamental desde donde salen minivans hacia El Encano, el costo del trayecto es de alrededor de $10 mil pesos, el trayecto tiene una duración de poco más de 40 minutos.