Esto es lo que pasa si usted mezcla gasolinas extra y corriente en su carro o moto

Durante los últimos meses, el aumento del precio de la gasolina corriente y extra ha afectado el bolsillo de todos. Y es que, se trata de una subida continua que no ha dado tregua. Esto ha llevado a muchas personas a tomar decisiones respecto a la gasolina que utilizan. Si bien hay un gran movimiento que busca la transición a los vehículos abiertos, actualmente muchos siguen funcionando con gasolina. Ahora bien, muchos han optado por mezclar gasolina extra con gasolina corriente. Sin embargo, muchos se preguntan si hacer esta mezcla es buena o puede afectar el funcionamiento de su vehículo.

¿Es bueno mezclar gasolina extra con gasolina corriente?

Esta es una pregunta que seguramente todo conductor de vehículo tiene. Ahora bien, es importante tener en cuenta que hay una diferencia muy puntual entre ambos tipos de gasolina. Se trata del octanaje. Mientras la gasolina corriente tiene entre 98 octanos, la extra tiene alrededor de 95 octanos. Y si se pregunta qué es el octanaje; pues es la capacidad de resistencia que tienen el tipo de gasolina a la detonación que se da en el momento de la compresión. Ahora bien, muchos expertos han asegurado que mezclar la gasolina extra con gasolina corriente no significa un peligro.

Incluso, en Colombia se le ha asignado el nombre "refajo" a esta mezcla de ambos tipos de gasolina. Además, es importante que tenga en cuenta que también es bueno guardar ciertas proporciones. Aunque no hay un método exacto para algún tipo de vehículo. Además de no tener algún efecto negativo, este método le podrá ayudar a ahorrar algo de dinero; esto teniendo en cuenta el precio de la gasolina corriente y extra. De igual forma, mezclar gasolina extra con gasolina corriente puede ayudar a que el motor de su vehículo tenga un mayor rendimiento. Claro que no se puede negar que la gasolina corriente también cumple con su funcionamiento, rindiendo más.

Actual precio de la gasolina corriente y extra

Con el reciente alza del precio de la gasolina corriente, el precio por galón es de $14.364. Eso sí, aunque es una medida en general, dependiendo de la ciudad este precio puede llegar a variar. En Bogotá, sobre la avenida Boyaca, varias bombas ofrecen el galón de esta gasolina, a un precio inferior a los 14 mil pesos. Aunque también hay ciudades como Cúcuta o Pasto, donde el valor de un galón no supera los $13 mil.

