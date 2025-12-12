Filtrados y confirmados: la lista de 'lujo' que estaría en La Casa de los Famosos 3

La tercera temporada de La Casa de los Famosos, ya tiene confirmados por votación del público y filtraciones de nuevos concursantes.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos comienza a revelar sus primeros participantes. Tras el éxito de las dos entregas anteriores, RCN avanza con los detalles del reality que reúne a celebridades del entretenimiento y redes sociales.

Entre los confirmados por votación del público se encuentran Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevín López y Lorena Altamirano, quienes aseguraron su paso directo a la competencia.

Además, Manuela Gómez, reconocida por su participación en Protagonistas de novela, fue confirmada por la producción como concursante de ingreso directo.

“Las personas falsas me dan como alergia. No hay como decir las cosas directas... Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida, la olvidada. También dicen que me voy a quedar solterona... Acá está la olvidada de Manuela para darlo todo en esta temporada”, dijo Gómez, anunciando su llegada al reality luego de un fracasado intento por ingresar en la edición de 2025.

¿Quién más estará en La Casa de los Famosos 3?

Fuentes del entretenimiento, como el reconocido periodista Carlos Ochoa, han filtrado también un listado de celebridades que habrían firmado contrato directo para ingresar a La Casa de los Famosos 3, sin necesidad de votación.

Entre ellos se mencionan Johana Fadul, Franck Stiward ‘Campanita’, Valentino Lázaro, Alejandro Estrada, Marcela Reyes, Juanse Laverde, Sofía Jaramillo, Juan Palau, Jay Torres, Renzo Meneses, Juliana Calderón y ‘Juan Cebolla’. Algunos de estos nombres ya habrían participado en comerciales del programa y otras promociones previas a la emisión.

La producción aún no ha anunciado la fecha exacta del estreno, aunque se espera que sea, en tradición con las dos ediciones anteriores, durante frebrero de 2026.

