- Esto es lo que en disputa en la pelea entre Petro y el Banco de la República

El insigne investigador Carlos Marx, cuyo pensamiento atraviesa los siglos, al referirse a la economía dijo ser ella “la estructura de la sociedad”, siendo esto una verdad incontrovertible. Por tal razón, es de gran importancia el debate abierto por el Gobierno nacional en torno a la política monetaria, a raíz de la polémica suscitada con los directivos de la banca central, el Banco de la República, debido a que esta ha aumentado de forma exorbitante la tasa de intereses.

Para el Gobierno, la medida significa un debilitamiento de la economía, ocasionando una disminución en la producción, aumento del desempleo y subida de precio de los productos. Debe hacerse, en consecuencia, un ajuste consistente en ofrecer créditos baratos a la industria, en especial a la pequeña y mediana empresa, particularmente la relacionada con el agro. Además, como hay ahora una guerra, se prohibirá la exportación de fertilizantes y se subsidiarán, fuera de otras medidas que buscan disminuir el precio de los alimentos.

En realidad, esta controversia se produce por existir dos visiones sobre la economía colombiana. Una es la de seis funcionarios del Banco, exceptuando al ministro de Hacienda, cada uno con su agenda propia, ambiciones y deseos de superación. Alguno de ellos procede del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, proclives a la política neoliberal; por ende, apoyan un sistema financiero a favor de la banca, los seguros y entidades de finanzas, dirigido al gran capital.

Esto también ocurre en Estados Unidos, Europa y algunos países de América Latina, acerca de lo cual la humanidad debe tomar nota. La otra visión, la del Gobierno, se encamina al bienestar de todos los colombianos como se dijo en campaña, obteniendo un apoyo superior a más de once millones de habitantes. Esta es, pues, la causa de la contradicción, de tal suerte que el pueblo deberá escoger por cuál se decide de estas dos versiones en las próximas elecciones de mayo.

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