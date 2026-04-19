Hospitales en ruinas y escuelas convertidas en tumbas: el saldo de la escalada entre EE. UU., Israel e Irán que UNICEF denuncia como una tragedia sin precedentes

Marzo de 2026 ha desatado un nuevo capítulo en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde el 28 de febrero, ataques conjuntos han matado al menos a 180 niños iraníes, con 168 niñas de 7 a 12 años masacradas en una sola escuela primaria en Minab. UNICEF clama por esta escalada que destroza hospitales y centros educativos, dejando a personas sin futuro. Esta tragedia no es colateral: es la cara más injusta de un conflicto donde la niñez paga el precio de venganzas entre potencias.

UNICEF denuncia 180 niños muertos desde los primeros sucesos, destacando el ataque a la escuela Shajaré Tayebé, donde 168 niñas murieron al instante, mientras 12 más perecieron en otros colegios de cinco provincias. Más de 20 escuelas y 10 hospitales destruidos han cortado el acceso a educación y salud para miles, agravando traumas irreversibles y hambre generalizada. La portavoz de UNICEF exige zonas seguras para niños, pero los bombardeos siguen: más de 1.200 muertos totales, incluyendo líderes iraníes clave.

La BBC describe el terror actual: ataques coordinados en Irán y Gaza segando vidas infantiles diariamente. En Gaza persisten bombardeos pese a treguas débiles, con familias enteras bajo escombros; en Irán, los niños sufren pánico permanente, regresiones emocionales y noches en refugios improvisados. Irán contraataca con misiles contra bases estadounidenses e israelíes, pero el ciclo solo multiplica el dolor: niñas que debían aprender matemáticas terminan sepultadas y hermanos terminan separados por evacuaciones forzadas. Esta escalada expone la injusticia máxima: las grandes potencias calculan "objetivos militares" mientras infancias enteras son borradas del mapa. Pero, ¿quién se hace responsable de ello? ¿Es esto un bien para el país? Miles de niños buscan refugio o la esperanza por todo lo perdido; familias rotas por alguna muerte repentina, emociones y vidas que no se devuelven con tratados, convenios o paces.

La vida de un niño debe ser un derecho vital en cualquier momento, una obligación que marcaría las generaciones venideras: el saber defender la vida a capa y espada. Los 180 niños iraníes de marzo de 2026 son la deuda sangrienta que EE. UU., Israel e Irán acumulan sin remordimiento. No más escuelas como tumbas, no más infancias sacrificadas. Esta generación herida clama justicia antes de que sea demasiado tarde.

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