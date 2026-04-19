- ¿Cómo podría afectar al bolsillo de los colombianos el bloqueo del estrecho de Ormuz?

La decisión de Donald Trump de controlar el Estrecho de Ormuz no solo asfixia a Irán, sino que pone en jaque el comercio global y las alianzas de Estados Unidos

Hay decisiones que no se anuncian como rupturas, pero lo son. Se presentan como medidas necesarias, como ajustes de estrategia, como respuestas proporcionales a un riesgo. Sin embargo, hay un punto —difícil de identificar en el momento, evidente solo con el tiempo— en el que esas decisiones dejan de contener un conflicto y empiezan a empujarlo. No porque busquen la guerra, sino porque comienzan a eliminar, una a una, las alternativas a ella.

En ese contexto, la reciente decisión de Donald Trump de avanzar hacia el control del Estrecho de Ormuz introduce algo más que una señal de firmeza frente a Irán. Durante años, la relación entre ambos ha oscilado entre la presión y la disuasión, en un equilibrio inestable pero reconocible. Lo que ahora emerge no es simplemente un endurecimiento de esa lógica, sino un desplazamiento: de contener a intervenir.

Pero hay un elemento adicional que modifica la naturaleza del movimiento. El anuncio de bloquear incluso a los buques que ya pagan peaje a Irán no amplía únicamente la presión sobre un adversario; la redistribuye. A partir de ese punto, la medida deja de ser estrictamente bilateral y comienza a proyectarse sobre terceros: actores que no hacen parte directa del conflicto, pero que dependen de ese paso para sostener sus economías. Es allí donde la estrategia empieza a cambiar de escala, porque ya no se trata solo de confrontar, sino de definir quién puede circular, bajo qué condiciones y a qué costo.

Ese desplazamiento tiene una consecuencia menos visible, pero más determinante: el riesgo de aislamiento. Cuando una medida empieza a incomodar a quienes no son adversarios, el terreno ya no es militar, sino político. Estados Unidos ha construido su poder no solo en su capacidad de intervención, sino en su red de alianzas; pero toda red tiene un límite: el punto en el que la protección se percibe como imposición.

Lo que se plantea como orden puede leerse como arbitrariedad. Bloquear rutas que otros han logrado mantener no solo altera el equilibrio frente a Irán, sino que reconfigura la relación con quienes, hasta ahora, compartían preocupaciones sin compartir necesariamente el método. A partir de ese momento, cada paso deja menos margen que el anterior. Endurecer obliga a sostener el endurecimiento; sostenerlo hace más costoso revisarlo; y revisarlo empieza a parecer una señal de debilidad.

El impacto no se detiene en la geopolítica. Intervenir el Estrecho de Ormuz es intervenir una de las principales arterias energéticas del mundo. Cada decisión allí tiene traducción inmediata en precios, mercados y expectativas. Lo que parece una medida de seguridad termina filtrándose en la economía cotidiana: combustibles, transporte e inflación. Incluso en países lejanos al conflicto, como Colombia, la distancia geográfica no impide el impacto.

Más allá de sus efectos inmediatos, hay algo más profundo en juego. Cuando las decisiones se cierran sobre una sola lógica —la del control o el bloqueo— el margen de la política se reduce. No se trata de desconocer los riesgos que representa Irán, sino de advertir que hay un punto en el que las respuestas dejan de equilibrar y empiezan a inclinar la balanza hacia la inevitabilidad. Porque, al final, las grandes decisiones no se definen solo por lo que buscan, sino por lo que descartan. Cuando una estrategia se vuelve absoluta, deja de ser estrategia y se convierte en destino.

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