- ¿Fue legítima la captura de Nicolás Maduro pese al alivio que siguen celebrando los venezolanos?

La madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladándolos a Nueva York para responder ante la ley por los cargos de narcotráfico y corrupción. Ante esto, por supuesto que la crítica social no se hizo esperar, ya que lo que para millones de venezolanos fue un acto de justicia largamente esperado, para muchos otros países significó una intervención que violó la democracia y la soberanía.

El gobierno chavista-madurista ha dejado una huella devastadora: crisis económica, corrupción sistémica, persecución política y violaciones documentadas de derechos humanos. Cada año de impunidad despellejó la democracia venezolana, debilitó instituciones y convirtió al país en un laboratorio del miedo. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado detenciones arbitrarias, censura y ataques a la oposición política durante años.

Dentro de este contexto, la idea de que un “debido proceso” tradicional deba prevalecer se vuelve abstracta y, en cierta medida, insuficiente. Las leyes existen, sí, pero ¿qué ocurre cuando el Estado que debería aplicarlas las corrompe sistemáticamente? ¿Cuando las cárceles están llenas de opositores políticos y los medios de comunicación independientes son silenciados y comprados?

La operación estadounidense fue la respuesta que un país no podía darse a sí mismo. Sí, la soberanía internacional es un principio sagrado, pero la soberanía de un gobierno que ha fallado durante décadas no puede convertirse en un escudo para la impunidad. Y es que, cuando un régimen estropea sistemáticamente las instituciones democráticas y el tejido social, la justicia internacional puede legitimar acciones extraordinarias.

La reacción de los venezolanos habla por sí sola: manifestaciones, expresiones de alivio y esperanza mostraron que la acción fue percibida más como liberación que como invasión. La democracia, entendida como participación ciudadana, se alineó con la justicia frente a un poder ejecutivo ilegítimo que había fallado durante décadas.

Y es que la captura de Maduro y su esposa demuestra que los conceptos de soberanía y justicia pueden entrar en tensión, y que en contextos de represión prolongada, la ética puede requerir medidas extraordinarias. Porque cuando un pueblo entero celebra la caída de un régimen dictador, el principio de soberanía deja de ser un escudo absoluto.

Sin embargo, no podemos ignorar que intervenciones de este tipo abren debates cruciales: ¿Puede un país extranjero ejercer la justicia cuando la soberanía y los mecanismos internos han colapsado? o ¿Vale más un procedimiento formal que la justicia efectiva para un país que ha sufrido décadas de corrupción y opresión? Es necesario balancear legalidad y moralidad, pero también reconocer que la inacción prolongada frente a crímenes sistémicos tiene un costo humano y material incalculable.

La democracia no es solo urnas ni procedimientos legales; es justicia real, es reparación. Cuando la justicia se impone sobre la corrupción sistemática, incluso desde fuera, un pueblo puede respirar. Venezuela lo hizo, y en ese acto, la libertad dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en realidad palpable. A veces, la justicia legítima puede superar al debido proceso, y cuando eso sucede, la soberanía no es un límite sino una herramienta al servicio del pueblo.

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