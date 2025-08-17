Cómo llegar al bello pueblo paisa considerado uno de los más lindos del mundo según la ONU Turismo

El famoso departamento cuenta con uno de los municipios más bellos de la tierra según la importante organización y así puede llegar a él

El turismo en Colombia se sigue potenciando y organizaciones, listados y rankings de todo el mundo continúan posicionando al país como un atractivo destino internacional. No solo la gastronomía es protagonista de este reconocimiento: los lugares, edificaciones y paisajes colombianos también toman gran relevancia y destacan a nivel global. Basta con ver los Best Tourism Villages para entenderlo. Esta famosa iniciativa que promueve la actividad turística ha reconocido a un pueblo paisa como uno de los más bellos del mundo. Y así es como puede llegar a él si está interesado en conocerlo.

La ruta para llegar al pueblo paisa más lindo del mundo

No es un secreto que en Antioquia abundan destinos mágicos y encantadores. Municipios que han enamorado a visitantes de todo el planeta, incluyendo a organizaciones e iniciativas turísticas de gran prestigio. Ese es el caso de Jardín, un pueblo paisa del que mucho se ha hablado y que en los últimos años ha ganado un verdadero protagonismo en Colombia. Aunque no todos saben cómo llegar hasta allí ni cuál es la ruta que deben tomar para visitarlo.

Dependiendo de su punto de origen, el viaje puede tardar entre 3 y más de 10 horas. Si parte desde Bogotá, deberá tomar la ruta que sale de la capital por la vía 80, en dirección a Manizales. Al pasar la capital de Caldas, podrá elegir entre dos caminos, aunque cualquiera de ellos implicará varias horas más de recorrido. Son cerca de 500 kilómetros por recorrer, por lo que conviene planear algunas pausas durante el trayecto. Eso sí, cada kilómetro valdrá la pena.

Ahora bien, si su viaje inicia desde la capital antioqueña, Medellín, el recorrido será más corto pero igual de disfrutable. Son algo más de 3 horas de trayecto, unos 184 kilómetros, por lo que también será recomendable hacer alguna parada en el camino. Una vez en el destino, los visitantes se encuentran con un clima agradable y una arquitectura colonial encantadora. Los balcones coloridos, las flores y el hermoso parque principal conquistan a los viajeros, quienes son recibidos con la calidez característica de sus habitantes.

Para quienes busquen un plan cultural, el Teatro Municipal de Jardín, remodelado hace algunos años, ofrece hoy una variada programación. Pero la naturaleza también es un atractivo infaltable: montañas, cascadas y senderos rodean al municipio, convirtiéndolo en un lugar que combina múltiples experiencias y que por ello ha sido catalogado como uno de los pueblos más lindos del mundo.

Así luce el Teatro Municipal de Jardín tras su remodelación en 2019. Foto: Fontur.

En definitiva, Jardín es un paraíso que vale la pena conocer al menos una vez en la vida. Un viaje que queda en la memoria por todo lo que conlleva: la ruta, los paisajes, la cultura y la calidez de su gente.

