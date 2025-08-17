La ambiciosa jugada del Grupo Diana para conquistar el negocio del alimento de mascotas

En menos de tres décadas, los Murra pasaron de vender arroz a construir un imperio de harinas, gaseosas y hasta bebidas. Ahora, van por una nueva conquista

De manera inesperada, Jaime Adolfo Murra, presidente del Grupo Diana, confirmó que la empresa empezará a competir en un mercado que registró un crecimiento significativo del 2,6% en 2024. Se trata del negocio de alimento para mascotas, donde incursionarán gracias a la compra de la marca Nutrión, con la que buscan seguir fortaleciendo su portafolio, el cual ya incluye productos como harinas, fríjoles, aceites, gaseosas y salsas.

Jaime Murra, presidente de Grupo Diana.

Esta nueva apuesta los llevará a competir con gigantes como Ringo, Nutris, Purina, Royal Canin y Hill's, las marcas más vendidas en Colombia. Nutrión, por su parte, es una marca 100% colombiana que se fundó hace más de 31 años y que desde entonces se ha dedicado a la comercialización de alimentos para perros y gatos. Su gerente es María del Pilar García, zootecnista de la Universidad de La Salle, quien ha liderado la compañía durante la última década.

Según ha revelado Jaime Murra en medios como La República, el Grupo Diana seguirá fortaleciendo su portafolio con nuevas líneas, con el objetivo de mantener productos de alta calidad a precios competitivos. Así, esperan consolidarse como una de las empresas con mayores ingresos en el país.

En 2024, el Grupo Diana registró ventas por $75.000 millones y más de 800 mil toneladas comercializadas, lo que le ha dado una participación del 25,2% en el mercado arrocero colombiano.

Otras compañías que ha adquirido el Grupo Diana

Desde sus orígenes, el Grupo Diana ha integrado a su portafolio varias empresas estratégicas. Entre ellas se encuentran Arroz Caribe y Arroz Castellano. También han incursionado en el sector de aceites y margarinas con Aceite Ricapalma y Margarina Gustosita.

Una de sus adquisiciones más relevantes fue la de Glacial, la reconocida compañía tolimense de embotellamiento y producción de bebidas. Este negocio se ha convertido en uno de los más prósperos del grupo, generando un alto volumen de ventas en el departamento del Tolima.

Además, en 2023 dieron un paso hacia el mercado de las salsas con la compra de Frugal, una marca paisa con 70 años de trayectoria. Con la llegada de Nutrión, el Grupo Diana suma un nombre más a su creciente portafolio y, según los planes que ha dejado entrever Jaime Murra, es seguro que no será la última adquisición de esta empresa arrocera.

